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口感綿密像栗子！超商最新「栗香地瓜」皮也能吃　限定門市開賣

▲▼7-11開賣最新栗香地瓜。（圖／7-11提供）

▲7-11即將開賣「栗香地瓜」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

地瓜控趕快加入口袋名單！7-11即將開賣有「地瓜界皇后」之稱的栗香地瓜，紫紅色外觀皮薄肉細，一入口是滿滿的栗子香氣以及綿密口感，主打皮也可以吃，2/24起於北部和南部共134間門市限定販售。另外，愛吃甜的人也絕對不能錯過超邪惡冰糖地瓜，脆脆的糖衣香又甜，每一口都是幸福滋味。

7-11目前現蒸地瓜有「台農57號地瓜」與「栗香地瓜」2種品種，台農57號黃皮地瓜採用蒸煮烹調，口感鬆軟，可連皮一起吃，營養價值高，而新品栗香地瓜一年只收成2次，吃起來口感綿密如栗子般香甜而得名，又有「地瓜界皇后」之稱，一樣採用蒸煮烹調，皮也可以吃。

▲▼7-11開賣最新栗香地瓜。（圖／7-11提供）

▲栗香地瓜口感鬆軟，還帶有濃郁的栗子香氣。

除了能幫身體補充營養之外，地瓜也可當作日常零嘴，7-11就獨家引進在日本深受網友喜愛的「日本7PREMIUM蜜糖地瓜」，使用日本國產地瓜裹上添加蜂蜜的香脆麥芽糖衣，吃起來又香又甜，解凍後即可食用。

全家則是攜手PABLO打造7款聯名甜點、冰品、飲料，通通選用PABLO經典原味起司塔、特製杏桃果醬作為創意開發，首波登場「杏桃乳酪舒芙蕾」，裡頭放進一整顆蛋搭配濃郁杏桃乳酪，還有以特製杏桃果醬及果泥與紐西蘭奶油乳酪結合的「杏桃乳酪麵包」，以及經典「半熟起司塔 」，即日起搶先開吃。

▲「全家xPABLO」推7款獨家聯名甜點、飲料、冰品 。（圖／全家提供，下同）

第2波一連推出5種選擇，其中，必吃PABLO經典起司塔變身的罪惡「起司塔冰淇淋」，有著濃郁奶香的起司冰搭配甜筒，外層還裹上白巧克力打造豐富口感，同步還有「杏桃蕾雅泡芙」、「巴斯克蛋糕」、「起司奶茶」等通通一次吃，2/24接棒開賣。

▲PABLO經典起司塔變身罪惡甜筒。

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