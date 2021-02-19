咬下爆超濃起司香！超商最新「起司塔霜淇淋」　補班日有限定優惠

▲起司塔霜淇淋一入口就是滿滿起司香，搭配酥脆餅皮吃起來超滿足。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

起司控必須吃起來！全家為療癒本周六要補班的鬱悶心情，推出全新起司塔霜淇淋，一入口是超濃郁邪惡起司香，還加碼推出一系列補班日優惠。同樣推出補班日優惠的還有7-11，3大飲品購買2杯即可享折扣價，補班日趕快揪同事吃一波。

全家將在本周六（2/20）補班日推出新品「起司塔霜淇淋」，還能搭配APP隨買跨店取優惠，會員在2/20～22購買起司塔霜淇淋2支只要59元。起司塔霜淇淋吃起來濃郁滑順，奶香味與起司完美融合，帶出特有的淡淡鹹香，而為了還原起司塔模樣，全家還特別開發限量褐色餅皮搭配。

▲全家最新起司塔霜淇淋，補班日當天購買2支即可享優惠價。



另外，全家在補班日當天還加碼延續APP隨買跨店取開工應援優惠活動，其中包含提神必備的Let’s café 罐裝單品盧安達黑咖啡、香濃咖啡拿鐵買2送2超殺優惠，每人限購2組。

同樣推出補班日優惠的還有7-11，CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯66元，CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元，CITY TEA統一布丁純奶茶2杯88元，線上支付與實體門市皆可購買，每位會員限購2組。

▲7-11於補班日當天推出3大飲品優惠。（圖／7-11提供）



7-11即日起至3/9還有推出CITY系列全品項任選第2杯半價優惠，包括CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、精品濾掛咖啡及氮氣飲品（不含Espresso、樂冰鯊），繼續為上班族加油打氣。