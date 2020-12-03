沒男友也暖！萊爾富「麻油季新品」　雞腿麵線超香還有爆餡肉包

▲今年新改版的麻油雞腿麵線，麵線變得更多了。（圖／業者提供）



記者周姈姈／台北報導

這幾天溫度明顯下降，吃點暖暖的食物該有多麼幸福。對此，萊爾富就推出麻油季優惠活動，不僅吃得到季節限定麻油松阪豬飯糰、肉包，還有全新改版上市增量50％的麻油雞腿麵線，另外還有嗜辣控絕對不能錯過的韓式部隊鍋和麻辣牛肉鍋，只要百元有找就能吃得超過癮。

只有這個季節才吃得到的「北港味三角飯糰」，選用在地北港麻油拌炒蒜香松阪豬肉片，再以御選麻油海苔片包裹，一次就能享用到麻油和鹹香入味的豬肉口感。「鮮香麻油豚菇包」則是全台限量6萬顆，以麻油煸炒老薑至香氣入味，再切碎拌入特選本土台灣溫體豬肉，並淋上22％的米酒攪拌而成。

▲麻油雞手作飯糰以純糯米木桶蒸飯手工飯糰，再佐以純麻油拌炒雞肉腿丁、杏鮑菇和薑，最後再倒入米酒悶熬，每一口都香濃。



每年冬季熱銷的「麻油雞腿麵線」，今年也將麵線增量50％改版新上市。「麻油雞手作飯糰」是PTT鄉民的口碑美食，每一口都是超濃郁麻油滋味，愛喝熱湯的則是不能錯過「卜蜂麻油燉雞湯」，喝起來湯鮮味美，微波加熱就能馬上吃。

另外，萊爾富自有品牌也推出「Hi-Life Original 韓式部隊鍋」，一碗只要99元吃得到超豐富配料。若是臨時想吃麻辣鍋卻揪不到朋友，那就一定要買「Hi-Life Original 麻辣牛肉鍋」，自己在家享用這碗麻辣鍋，吃得飽又滿足。

再過不久就是冬至了，全家搶先推出邪惡系列湯圓口味，集結了4款獨賣創意湯圓有吉比花生雙醬、黑糖奶茶、牛奶糖及巧克力，其中，去年首度登場的吉比花生雙醬湯圓，1周內可是狂賣6萬盒，今年好評再回歸，再加碼推全新「巧克力湯圓」，內餡選用70％黑巧克力和法國柑橘醬結合，洋溢著濃郁果香，層次更風味，一定要搶吃。

▲全家搶先開賣創意湯圓。（圖／業者提供）