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咬下爆濃郁蔥香！小7「阜杭豆漿飯糰」邪惡升級　24小時都吃得到

▲▼小7阜杭豆漿飯糰升級版。（圖／小7提供）

▲小7即日起開賣阜杭豆漿飯糰升級版。（圖／小7提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

吃貨們衝了！小7將阜杭豆漿經典飯糰再升級，直接在飯糰內加入蔥蛋，還原阜杭豆漿本店的銷魂滋味，咬下就能吃到蔥蛋、肉鬆和辣味菜脯超級滿足。另外，吃完鹹的別忘記買支全家重乳草莓霜淇淋結尾，每一口都是濃郁奶香和草莓香，即日起至2/19限時開吃。 

小7自去年10月底推出「阜杭豆漿經典飯糰」之後，熱銷近200萬顆，等於平均每分鐘可賣出15顆，非常受到吃貨們的喜愛，但也有不少人敲碗，希望能吃到跟阜杭豆漿本店飯糰一樣的蔥蛋風味。

▲▼小7阜杭豆漿飯糰升級版。（圖／小7提供）

▲24小時都能吃到台北最火紅阜杭豆漿飯糰。

為了滿足吃貨們的心願，小7再度和阜杭豆漿合作，即日起推出全新「阜杭豆漿經典飯糰升級版」，直接將飯糰內的蛋條升級為蔥蛋，使用香氣濃郁的生鮮蔥和蔥油調味，加入原味肉鬆搭配辣味菜脯、烤蔥蛋條及烤麵包條，口味鹹甜酥脆。

吃完鹹的當然要吃點甜的滿足味蕾！全家超人氣「重乳草莓霜淇淋」重新回歸，這次同樣選用新鮮草莓結合濃郁乳酪，每一口都能嚐到罪惡奶香和酸甜草莓滋味，餅皮還加碼升級為夢幻粉色，即日起至2/19都吃得到。

▲全家重乳草莓霜淇淋回歸。（圖／全家提供）

另外，春水堂也有「草莓朵朵珍珠霜淇淋」，選用翡翠茉莉綠茶搭配雪白霜淇淋，入口就是茉莉花香，裡頭還鋪上幾片新鮮草莓切片以及Q彈小珍珠，口感豐富又邪惡，即日起至2月8日限時開賣，只在環球中和店限定登場。

▲春水堂推草莓朵朵珍珠霜淇淋。（圖／春水堂提供）

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