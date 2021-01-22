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小7開賣情人節新品！獨家GODIVA禮盒超邪惡　還有Kitty電煮鍋超Q

▲▼小七情人節新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲小7和GODIVA合作推出獨家草莓松露巧克力22顆裝，1/27起將在實體門市販售。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

今年的西洋情人節剛好碰上大年初三，小7也集結各家人氣巧克力品牌推出限定商品和優惠，其中還能吃到和GODIVA獨家合作的草莓松露黑巧克力以及明治白巧克力。除了讓情侶們甜蜜過節之外，小7還貼心為少女主婦們打造10款Hello Kitty生活用品，不管是個人電煮鍋、便當盒還是多功能料理爐組通通都有。

小7今年特別和GODIVA合作推出獨家「G Cube 草莓松露黑巧克力22顆裝」，內餡為清新的草莓巧克力醬甜中透酸，與濃郁黑巧克力外殼的微苦互相交織。此款G Cube 草莓松露黑巧克力在GODIVA門市5顆就要200元，即日起透過OPEN POINT APP憑1點點數就能以579元預購，1/27起將在實體門市販售，數量有限，售完為止。

▲▼小七情人節新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲如果男友們還沒想好要送啥，小7已經都準備好了，史努比花束超可愛。

▲▼小七情人節新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲寶可夢玩偶禮盒中除了娃娃之外還有送一條金莎。

▲▼小七情人節新品。（圖／7-11提供）

▲任選2包韓國直送來台的Sweetory巧克力，就送國際信封造型禮袋，可填寫名字或祝福的話語。（圖／小7提供）

吃貨們還能在小7買到限定「明治Meltykiss代可可脂白巧克力」、一盒有多種口味的「比利時Hamlet綜合巧克力」以及史努比花束。另外，小7也在1/27～2/23期間針對情人節熱銷的糖果和巧克力祭出商品優惠和獨家贈品，像是購買4件金莎3入就送金莎對杯禮盒組，或是指定巧克力任選2件8折、3件77折等等優惠。

除了造福廣大情侶之外，小7也貼心顧到主婦少女心，將在1/27～2/3展開2檔Hello Kitty周邊商品ibon預購活動，超過10款生活用品，從個人電煮鍋、造型便當盒，到多功能料理爐組、保溫罐、保鮮盒、儲存罐都有，讓主婦們在料理時刻也很療癒。

▲▼小七情人節新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲個人電煮鍋有3款顏色，煎、炸、煮、燜、燉都可以。

▲▼小七情人節新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲還有保溫罐、保鮮盒以及便當盒，Kitty迷一定不能錯過。

愛吃巧克力的人也絕對不能錯過Krispy Kreme新春限定甜甜圈，首推這款「米露可牛牛」，不僅有超可愛的乳牛外型，還淋上白巧克力和草莓巧克力，並以杏仁果等裝飾，一咬下就能吃到牛奶卡士達內餡，邪惡到不行。

▲Krispy Kreme推出牛年造型甜甜圈，即日起至2/22限時開吃。（圖／Krispy Kreme提供）

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