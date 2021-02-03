　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國中女校長酒醉失態　在校大哭大鬧被錄影傳遍全校

▲國中女校長酒後校園內失態教育處調查。（圖／ETtoday資料照）

▲國中女校長酒後校園內失態，教育處啟動調查。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一間國中爆出資深女校長酒後失態、大鬧校園。該名女校長去年12月校慶當天喝了3杯威士忌，不勝酒力，還需要人攙扶，不料回校卻不停哭鬧、吼叫，被校內師生錄影拍下、傳遍校內。彰化縣府教育處接到檢舉後，行為確實不恰當，會以考績處分。

該名女校長喝酒荒誕行徑，第一時間由另一名跟區域女議員介入關心，但她說「一切交由縣府處理」不願對外做出任何回應。議員賴清美知道後，致電主動關心女校長，也勸她要公開道歉。

賴清美也轉述、還原當天狀況，稱家長會與地方人士盛情邀約，女校長當天因學校校慶晚到，所以喝了3杯威士忌，才出現身體不適現象。聚餐後，女校長回到學校，一度頭暈無法站立，需要人扶著進入校園，期間感覺到有人拿厚紙板要她躺下來休息，沒想到一躺下去就被人拍照錄影。

不過賴清美也說，席間勸酒罰3杯，此風不可長，也希望所有地方及教育界人士引以為戒，若發生酒駕誤事，可是一輩子都無法挽回，也希望所有地方及教育界人士引以為戒。

而有其他校長對女校長誇張行徑就表示，與她在校長聚會中見過幾次面，看她有點傻大姐樣，神經也很大條，說起話來為人也很風趣，但席間也不曾看過她喝酒。

據校內人士指出，教育處在收到檢舉後日前已派督學前往該校進行了解，並當著校長的面將檢舉者列舉的18條過失開會公布，但校長唯獨只有承認酒後失態是不對的，也向所有教職員說對不起道歉，但對於其他的17條檢舉，認為所言為非考慮提出告訴。

《ETtoday新聞雲》記者致電給該名女校長，但女校長未接電話。縣府教育處表示，目前全案調查中，喝酒醉雖未涉及刑法屬個人行為，調查完成後會請成績考核委員會審議，以考績處分，但與未來校長遴選沒有直接關係，女校長仍可以參加遴選。

棉被裹屍案3大巧合讓運將跪地認罪，命案現場此時燈光全滅...

熱銷50年的「金盞花化妝水」加大版 徹底拯救痘痘肌

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
「3生肖」立春後大轉運！　愛情、財運雙得意
「殯儀館內娶亡妻」　深情陸夫轉頭討錢...秒交新女友
43歲鄭英俊遺書曝光死因！　生前「吃止痛藥錄歌」
金球獎入圍名單／已故黑豹搶影帝！史上首次2位女導演提名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

警消支援疫情勤務忙翻天　桃園議長邱奕勝贈慰勞金並道謝

農曆連假　桃園市長照服務不打烊2/9前提出申請

屏東稻米之光　新園雜糧產區獲2020日本米食味競賽特別優秀賞

善用中高齡人才　雲嘉南中高齡企業輔導團啟動

國中女校長酒醉失態　在校大哭大鬧被錄影傳遍全校

台南市議會慰間警察局　勉勵做好春節安全維護工作

總獎金高達25萬　「桃青之星5」海選報名開跑

醫師陪睡台中居檢女2夜！「恐遭解職」　院方震驚緊急消毒

霧台櫻花季粉嫩登場　浪漫走春首選神山線

網美全家拍照「腳踩在草莓苗上」被公審　草莓園業者驚訝回應了

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

警消支援疫情勤務忙翻天　桃園議長邱奕勝贈慰勞金並道謝

農曆連假　桃園市長照服務不打烊2/9前提出申請

屏東稻米之光　新園雜糧產區獲2020日本米食味競賽特別優秀賞

善用中高齡人才　雲嘉南中高齡企業輔導團啟動

國中女校長酒醉失態　在校大哭大鬧被錄影傳遍全校

台南市議會慰間警察局　勉勵做好春節安全維護工作

總獎金高達25萬　「桃青之星5」海選報名開跑

醫師陪睡台中居檢女2夜！「恐遭解職」　院方震驚緊急消毒

霧台櫻花季粉嫩登場　浪漫走春首選神山線

網美全家拍照「腳踩在草莓苗上」被公審　草莓園業者驚訝回應了

被好形象主管性騷擾！　碰肩戲弄「做一次」…她嘆：證據真的太難

「阿斯利康」疫苗缺乏老人數據　歐盟各國限定接種年齡

全聯進口餅乾遭黏「神秘綠貼紙」　背後原因曝光：不貼恐違法

金球獎入圍／《王冠》婆媳爭視后　《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊遇勁敵

《女力》17連尾牙圍爐　張瀚元過年「田中央」嗨玩十八啦

中職第6隊在高雄？　洪總：立德球場拆掉重蓋

警消支援疫情勤務忙翻天　桃園議長邱奕勝贈慰勞金並道謝

凌晨下班回家…樓下房東氣炸「吵到阿姨睡覺」逼搬家　他超無奈

「人氣后」楊芷昀打滿40分鐘　19分8抄截挺永仁4連勝

「Watch Me內內」洗腦旋律爆紅　23歲饒舌歌手疑槍殺表哥被捕！

地方熱門新聞

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

即／居檢女找男友陪睡　男友竟是醫師

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

湯悅出事小木屋　殺人窗加裝橫桿

4歲女兒吃火鍋感染！一家人下場慘

2022桃園市長選舉　鄭文燦接班人選？

路過秘境拍奇石！神犬狗頭趴河喝水

春節痛痛症候群上身

范姓女子遭罰20萬元拒繳台南分署查封機車

國中女校長酒醉失態　哭鬧被錄影傳遍全校

亡命鴛鴦擁槍自重　躲屏東被警逮

耐斯集團松田崗打造蒙古文化園區

更多熱門

相關新聞

老公約好友去「7」！她求解...下秒臉綠了

老公約好友去「7」！她求解...下秒臉綠了

男人間聊天常會存在一些暗號，是只有彼此才懂的祕密。一名女網友日前發文表示，她之前看到老公和朋友相約去「7」，但卻不明白「7」的意思，所以便向廣大網友求解，「彰化市有什麼『7』的代稱嗎？」貼文曝光後，立刻引發熱議，還有網友回應，「八成就是找妻辣（七仔）啊」、「小7也有可能啊」。

超殺女半夜動私刑！甩男友巴掌50下狠踹下體

超殺女半夜動私刑！甩男友巴掌50下狠踹下體

輕檔神車再添黑歷史！載16歲熱褲妹PK閻王

輕檔神車再添黑歷史！載16歲熱褲妹PK閻王

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

麥卡倫推限量精萃世界倫敦限定版

麥卡倫推限量精萃世界倫敦限定版

關鍵字：

教育處威士忌喝酒彰化

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

小樂吳思賢染毒首發聲

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

大逆轉！翁立友再發聲力挺雞排妹提告

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面