國中女校長酒醉失態　在校大哭大鬧被錄影傳遍全校

▲國中女校長酒後校園內失態，教育處啟動調查。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一間國中爆出資深女校長酒後失態、大鬧校園。該名女校長去年12月校慶當天喝了3杯威士忌，不勝酒力，還需要人攙扶，不料回校卻不停哭鬧、吼叫，被校內師生錄影拍下、傳遍校內。彰化縣府教育處接到檢舉後，行為確實不恰當，會以考績處分。

該名女校長喝酒荒誕行徑，第一時間由另一名跟區域女議員介入關心，但她說「一切交由縣府處理」不願對外做出任何回應。議員賴清美知道後，致電主動關心女校長，也勸她要公開道歉。

賴清美也轉述、還原當天狀況，稱家長會與地方人士盛情邀約，女校長當天因學校校慶晚到，所以喝了3杯威士忌，才出現身體不適現象。聚餐後，女校長回到學校，一度頭暈無法站立，需要人扶著進入校園，期間感覺到有人拿厚紙板要她躺下來休息，沒想到一躺下去就被人拍照錄影。

不過賴清美也說，席間勸酒罰3杯，此風不可長，也希望所有地方及教育界人士引以為戒，若發生酒駕誤事，可是一輩子都無法挽回，也希望所有地方及教育界人士引以為戒。

而有其他校長對女校長誇張行徑就表示，與她在校長聚會中見過幾次面，看她有點傻大姐樣，神經也很大條，說起話來為人也很風趣，但席間也不曾看過她喝酒。

據校內人士指出，教育處在收到檢舉後日前已派督學前往該校進行了解，並當著校長的面將檢舉者列舉的18條過失開會公布，但校長唯獨只有承認酒後失態是不對的，也向所有教職員說對不起道歉，但對於其他的17條檢舉，認為所言為非考慮提出告訴。

《ETtoday新聞雲》記者致電給該名女校長，但女校長未接電話。縣府教育處表示，目前全案調查中，喝酒醉雖未涉及刑法屬個人行為，調查完成後會請成績考核委員會審議，以考績處分，但與未來校長遴選沒有直接關係，女校長仍可以參加遴選。

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