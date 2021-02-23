最後身影曝！3男幫家暴受害女討50萬賠償　慘遭亂刀猛砍…釀1死2傷

記者張君豪、陳羿妏／新北報導

新北市汐止區一間民宅今（23日）凌晨1時許驚傳兇殺案，造成1死2傷慘劇，事發當時一名胡姓女子因家暴傷害訴訟案件，帶著3名男子至吳姓前男友住家談判，要求吳男給付50萬元賠償金，不料，雙方爆發口角後，吳男竟持水果刀揮舞，3男皆受重傷，其中一名林姓男子經送醫搶救後宣告不治。對此，3名男子最後討債身影隨之曝光！

▲3名男子走進巷弄內，準備幫吳女討賠償的身影曝光。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

回顧整起事件經過，胡女先前因遭家暴，提告吳男傷害，當時吳男曾付5000元換取和解，不料，胡女今凌晨帶了3名男子至吳男住家談判，要求吳男給付50萬元賠償金，而雙方爆發口角之下，吳男竟持水果刀揮舞，3男全受傷，其中林男搶救後宣告身亡。

透過路口監視器畫面可看到，3名男子一起下車，走進巷弄內，前往吳的住家談判，替胡女討50萬元賠償金，豈料，替胡女打抱不平的3人，卻在一陣口角之中，遭吳男持水果刀亂揮猛砍，想再次見到3人身影時，已是救護車前來的畫面。

▲3名男子下車準備走進巷子內。

警消獲報到場後，立即逮捕吳男。林男因胸口受2公分穿刺傷，倒臥血泊中，無呼吸心跳，經送醫後，宣告不治，另外，2名男子彭男胸口、腋下、大腿內側有被刀劃到的傷痕，陳男則想從吳男手中奪取水果刀，右手掌有割傷痕跡。

對此，警方目前將吳男帶回後，依殺人罪嫌偵辦當中，至於詳細事發情形，仍有待進一步調查釐清。

▼警消獲報兇殺案後，趕緊出動救護車前來。