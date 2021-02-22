媳婦逼簽家產協議！婆婆死前錄遺言　告別式大伯播片控：你害死媽

▲女子不滿大伯、大嫂在婆婆告別式上辱罵她「媽媽是你害死的」，提告妨害名譽。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名蘇姓老婦人罹癌末期時不滿梁姓二媳婦為了爭產，讓家庭爆發糾紛，遂於安寧病房錄影控訴梁女「性命都是你造成的」。事後，蘇婦過世後，其長子在告別式上播放母親錄製的影片，並罵梁女「媽媽是你害死的」，被梁女提告妨害名譽，要求於報紙上刊登道歉啟事。對此，橋頭地院日前審結，以梁女大伯只是引述母親話語，無妨害名譽為由，判梁女敗訴，可上訴。

判決指出，梁女主張，大伯於2018年2月6日婆婆告別式上，在眾人面前大聲喊「媽媽是你害死的」，接著大嫂則慫恿大伯播放婆婆生前於安寧病房期間，錄製毀損其名譽的影片，而該影片是大伯、大嫂當時支開看護，逼婆婆錄製而成；她認為，大伯、大嫂係希望藉此陷害她與丈夫，婆婆那麼疼愛她，不可能自己要求錄製該影片，因此要求大伯、大嫂應寄發道歉信之存證信函，並於報紙上刊登道歉啟事2週。

大伯、大嫂以書狀否認犯行，辯稱自梁女嫁來蘇家後，為了爭產長期到家中爭吵，產生家庭糾紛，甚至強逼自己婆婆簽下一張不合理協議，而母親因罹癌移至安寧病房，自知大限將至，便主動要求錄下遺言，讓梁女、其他親友看到其心境、事實，盼梁女看到影片能有所悔悟；另外，母親罹癌期間，多次提及，「若不是梁女一直鬧，她本來可以多活幾年」，認為自己壽命減少是梁女所致。

禮儀公司人員證稱，喪事過程，梁女大伯提到，有錄影存證，媽媽是梁女一家害死的，但印象中大伯並無指責梁女，而是指謫梁女夫妻檔，當天沒有播放影片，現場的人情緒激動，梁女丈夫即蘇婦次子說完「隨你去」便離開，梁女與小孩繼續留現場，另外長輩有安撫大伯表示「別再說了」。

對此，橋頭地院勘驗相關事證發現，蘇婦於影片中曾指稱梁女「性命都是你造成的」，「現在我要去了，往生時你沒來，我比較快活」、「你沒血沒淚沒水準，什麼事情都要佔人便宜、惡質」，可知梁女大伯提及的「媽媽是你害死的」一語，為引述母親話語，縱使梁女無法接受，難認有妨害名譽情事，另外除了查無大嫂有慫恿播放影片之舉動，梁女提起的刑事告訴目前為不起訴處分確定，因此審酌後判梁女敗訴，全案仍可上訴。



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