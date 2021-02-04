國中女校長喝醉發酒瘋！「躺紙板哭鬧」影片曝光：我不是畜牲

▲女校長在辦公室地板鋪上紙板後，躺在上面熟睡。（圖／翻攝自網路）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣發生一間國中周姓女校長喝酒後失態，在學校做出咆哮、大哭大鬧及在地上打滾等行為，畫面被其他老師拍下，送至彰化縣教育處檢舉，教育處為此展開調查，後續將祭出考績處分。事件曝光後，有內部人士在網路上傳女校長「發酒瘋」的過程，甚至爆料女校長平日就有一大堆不當言行。

影片可以看見，周姓女校長喝後失態，蹲在該校辦公室的垃圾桶旁不斷咆哮，過程中甚至喊說「我是人不是畜生」、「他都叫我喝」等語，一邊向垃圾桶嘔吐。另一張照片則可以看見，女校長酒醉到失去意識，在地板上鋪上一層厚紙板後，大字躺上面沉沉睡去，完全不顧此地是辦公場所。

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▲女校長蹲在垃圾桶旁不斷咆哮、大哭大鬧。（圖／翻攝自網路）

遭檢舉的周姓女校長是資深校長，經驗相當豐富且辦學認真，2020年12月學校舉辦校慶，家長會和地方士紳邀約她聚餐，她起初本來不打算赴約，但在眾人的盛情邀約下還是赴宴，席間更被灌了數杯高度數烈酒，導致不勝酒力的她完全喝醉。

聚餐結束後，女校長乘車回到學校校門，不料剛下車就暈到無法站立，必須要有人在旁邊攙扶才能行，後續又做出咆哮、大哭大鬧等行為，有人拿紙板讓她躺地板，她也照做，言行舉止失態，整個畫面被其他老師拍照錄影，送到彰化縣教育處檢舉，事件也在縣內各校傳開。

▲針對女校長酒後失態，彰化縣教育處調查後會祭出考績處分。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣教育處表示，確實有接獲相關的檢舉，部分（檢舉）屬於校長的個人言行，部分屬於學校行政事務缺乏溝通，調查完成後會請考核委員會審議，祭出考績處分。另外，針對網友爆料的「用職權威脅恐嚇老師、無故指控老師違法、擅開老師冰箱等」，由於教育處尚還在調查，目前還無法證實。