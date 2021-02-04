彰化女校長遭拔官！發酒瘋躺地被「調回府內」…候用校長代理校務

▲彰化女校長被調回府內，靜候調查結果。（圖／校長提供）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣一間國中周姓女校長爆出酒後失態，在校園內哭鬧、吼叫，甚至大字形躺地，令目擊師生全傻眼，這幕也被錄下送至彰化縣教育處檢舉，事後校長出面道歉了。教育處將召開考績委員會議處，調查期間將先將周姓校長調回府內，由候用校長調回校務。

回顧事發經過，周姓女校長受邀聚餐，結束後搭車返回學校，不料，剛下車卻一度因頭暈無法站立，需要人扶著進入校園，還坐地大哭大鬧，還哭吼「我是人不是畜生」，醉到大字形躺在紙箱上，相當失態，過程被其他老師拍照錄影，送到彰化縣教育處檢舉，事件也在縣內各校傳開。

事發後彰化縣教育處透露，確實有接獲相關的檢舉，部分（檢舉）屬於校長的個人言行，部分屬於學校行政事務缺乏溝通，調查完成後會請考核委員會審議，祭出考績處分。另外，針對網友爆料的「用職權威脅恐嚇老師、無故指控老師違法、擅開老師冰箱等」，由於教育處尚還在調查，目前還無法證實。

教育處長陳逸玲4日表示，校長不僅在處理學校行政事務有不妥之處，個人餐宴飲酒過量，失態行為影響校譽，針對校長失態行為的處置，本府將移請校長成績考核委員會審議懲處，並同時召開校長遴選委員會討論校長是否適任。審議前這段時間會先將校長調回府內，由候用校長代理該校校長主持教務。

教育處長陳逸玲指出，校長們在偏鄉對學務方面與提升偏鄉學校的學力都非常的用心努力，希望教學務方面校長與老師們盡量採取溝通的模式進行，讓雙方共好，同時顧及孩子的受教權與提升學力，教育處也會加以嚴格督促。