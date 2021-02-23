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1927年中央書局首次系列活動！詹宏志規劃「週三讀書會」3月起跑

▲▼中央書局現代照片。（圖／中央書局）

▲中央書局重啟，將由詹宏志規劃，展開第一次系列活動。（圖／中央書局）

記者林育綾／綜合報導

創立於1927年的「台中中央書局」曾是台灣最大漢語書店，經歷熄燈又重啟，去年10月正式開幕後，今年3月起將舉行第一次系列活動！由詹宏志規劃，初步舉行「週三讀書會」講座和「作家晚餐」，展開一季12週談12本小說，讓中央書局重新成為中台灣閱讀文化重鎮。而活動一公佈就秒殺，如今也透過募資，讓更多人能線上參與。

▲▼中央書局。（圖／Facebook／中央書局）

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▲▼中央書局2020年10月正式開幕。（圖／Facebook／中央書局）

▲▼中央書局。（圖／Facebook／中央書局）

「台中中央書局」在1927年聚集400位文化菁英、地方仕紳成立，是當時全台最大的漢文書店，啟蒙人文思潮，1998年不敵大環境變化而熄燈。2015年原址建物招租，由信誼基金會與上善人文基金會共同承租，接下中央書局舊址建物；隔年，上善基金會創會董事長何壽川私人捐資上善取得中央書局所有權，並開始長達3年的整建，2019年11月中央書局開始試營運，2020年10月正式開幕。

▲▼中央書局老照片。（圖／中央書局）

▲▼中央書局老照片，還有當年的員工合照。（圖／中央書局）

▲▼中央書局老照片。（圖／中央書局）

而詹宏志年少時曾在台中唸書，「中央書局曾是我每天流連忘返的地方」，在上善人文基金會承接舊址籌備書店新生後，也擔任基金會董事長，決定承繼當年台灣士紳的理念，重新為書店規劃活動，舉行「週三讀書會」講座以及「作家晚餐」，從3月10日開始展開一季12週、談12本小說的講座計畫。

12本小說書單選書，都是開啟現代性的起源，很多都是今日各種創作類型的源頭。詹宏志希望讀者未來在看小說時，會意識到小說裡的每件事都跟自己有關，「我想用這種方式，給小說帶來一個我們現代生活各式各樣的指涉與對應，讓已經不覺得書很有意思的人，重新覺得他應該再把某幾本書找回來看。」

▲▼詹宏志為中央書局規劃系列活動「週三讀書會、作家晚餐」。（圖／中央書局）

▲詹宏志為中央書局規劃系列活動「週三讀書會、作家晚餐」。（圖／中央書局）

活動消息在春節前一公布，12場次、每場80個座位、共計960個名額在一天之內全數售罄！這是中央書局重新開幕後第一次舉辦系列活動，但受限於場地空間與距離，全台與海外許多讀者只能感嘆遺憾。

為了讓更多台中以外的愛書人有機會參與，也希望效仿當年中部仕紳熱情支持文化的作法，「週三讀書會」的策劃小組決定推出募資活動，讓更多人能透過線上收費講座同步參與，讓更多人認識中央書局的歷史與故事，也讓講座所談的12本經典小說流傳更遠。中央書局「週三讀書會線上直播募資行動」將於2月24日上午11時在嘖嘖平台啟動。

▲▼中央書局現代照片。（圖／中央書局）

▲▼中央書局現代照片。（圖／中央書局）

▲▼中央書局現代照片。（圖／中央書局）

中央書局
地址：台中市中區台灣大道一段235號
臉書：中央書局
營業時間以粉專為主

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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