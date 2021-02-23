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6歲小妹玩滑板車！「奪命1姿勢」慘被轎車輾斃　母抱屍崩潰痛哭

▲▼ 騎滑板車被輾斃 。（圖／翻攝自秒拍）

▲女童騎滑板車被輾斃 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海市一處社區21日發生死亡意外，一名6歲的鄧姓女童在街上玩滑板車，想不到疑似因為一個動作，被從路旁開車起步的轎車輾斃。一旁的母親目睹全程，跪撫女兒屍體崩潰痛哭。

綜合陸媒報導，事發於一個老舊社區，女童當時到街道上玩滑板車，母親則在後方走路跟隨。經過一處路口時，女童從原本的站姿變成了蹲跪在滑板車上前行，結果她蹲下不到10秒，就被一輛白色轎車輾斃。

據悉，涉事車輛當時是從小區西側入口駛入後直行，沿著社區主幹道向西行駛、在短暫停留後緩慢啟動，沒想到右側突然出現騎滑板車的女童，不幸造成意外。

該名母親見狀後，立刻跑上前拍打汽車後擋風玻璃，但已經來不及，女兒已當場喪命，她在現場氣憤斥責駕駛，最後跪撫著屍體痛哭失聲。目前肇事的32歲張姓駕駛已被警方逮捕，詳細事故原因還有待進一步調查。

▲▼ 騎滑板車被輾斃 。（圖／翻攝自秒拍）

▲涉事車輛 。（圖／翻攝自陸媒）

居委會工作人員表示，從目前掌握的情況來看， 肇事車輛進入社區後行駛車速並不算快；涉事車輛車身較大、相對較高，可能影響到了司機的視線、再加上國小一年級小朋友的身形比較矮小，都有可能影響到了司機的判斷，令其猝不及防。

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