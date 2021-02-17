台南街頭殺人案！31歲男遭輾死「車燈印下血掌」　目擊者曝現場

記者黃子倩、林昱萱／台南報導

台南市安平區16日晚間發生一起殺人案，事發當時31歲的王姓男子與人談判破裂，竟遭兇手當街衝撞、持刀砍傷，還被對方用車子來回輾過，最終經送醫搶救後，仍是不幸宣告不治。此外，根據現場目擊者提到，當時就看到車子跑很快。

▲車燈上留下血掌印。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起事件發生在16日晚間，事發當時王男在育平一路一處停車場與人談判，卻遭人持刀砍傷，而其見狀後，立即轉身逃離現場，並於途中攔下一輛路過的雙載機車，朝車上2名男大生求救。

一名男大生途中因為害怕而跳車，改由王男繼續騎車，載著另一名男大生繼續逃往永華路二段，但仍在某停車場遭凶嫌從後方高速衝撞。摔車後男大生見情勢不對，趕緊逃離現場；凶嫌見現場只剩下王男一人，竟然反覆開車、倒車衝撞，直到車頭、保險桿都撞爛才揚長而去。

▲兇嫌自後撞擊死者所騎的機車，撞到保險桿也掉落現場，永華路停車場地上血跡斑斑。（圖／記者林悅攝）

王男遭來回輾過、追撞、持刀狠砍後當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，但仍是不幸宣告不治，而警方調查後於當晚9時許尋獲做案車輛，而可怕的是，當時車輛的車頭燈上，還留有一個清晰的血掌印，畫面相當怵目驚心。此外，目前1名兇嫌已經拘提到案、2名戒護送醫、2名將發拘票進行拘提。