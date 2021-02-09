農曆年前慘劇！高雄嬤騎車從巷口衝出...慘遭聯結車輾斃　

記者黃子倩／高雄報導

高雄阿蓮區8日下午發生一起死亡車禍，事發當下73歲的楊姓阿嬤騎機車從巷子出來，準備穿越沒有號誌的路口時，疑似沒有注意到一輛聯結車行駛而來，瞬間遭到大車輾壓，事發經過被附近的監視器拍下，畫面讓人看了怵目驚心，警方指出，阿嬤遭到聯結車輾過傷重不治，而砂石車的駕駛則依過失致死罪移送。

▲高雄阿蓮區8日下午發生一起聯結車撞機車的死亡車禍。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起車禍案件發生在8日下午2點50分左右，當時73歲的楊姓女騎士騎車從巷子出來，本來和其他騎士一樣，先在路口停了一下，沒有馬上往前衝，但該名女騎士疑似不想等太久，突然催了油門往前衝，沒想到一輛聯結車沿著中正路直駛而來，直接將騎車的老婦人輾過，連人帶車捲入車底，當時由於附近車流量大，不少人直接目睹車禍瞬間，受到不小驚嚇。

▲高雄阿蓮區8日下午發生一起聯結車撞機車的死亡車禍。（圖／記者黃子倩翻攝）

事後，儘管73歲的女騎士被緊急送醫，仍因為傷勢過重死亡，經警方對雙方施以酒測，雙方駕駛酒測值皆為0，肇事的39歲陳姓司機依過失致死罪移送，相關跡證後續移送交通大隊進行事故分析研判。

湖內警分局表示，有鑑於發生交通事故，輕則車損人傷，重則車毀人亡，支線道車輛行經路口時，應禮讓幹道車先行，穿越路口亦應注意四方來車，待安全後再通過，而駕駛車輛行經路口之際應減速慢行，才能確保自身及他人用路安全。

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