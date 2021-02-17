流當車老闆開工遇死劫！妻求司法查真相…痛曝：他只是出門工作

記者黃子倩、陳羿妏／台南報導

台南市安平區永華路二段昨（16日）發生街頭命案，據了解從事流當車買賣的31歲王姓男子疑為了躲避警察查緝性愛毒趴，逃逸途中卻遇上仇家，當街遭對方追殺，最終不幸身亡。警方目前循線拘提1名犯嫌，另2名戒護就醫，並全力追緝2名在逃犯嫌。不過，王妻今（17日）上午現身台南殯儀館表示，只知道丈夫出門是為了工作，不清楚性愛毒趴一事，一切交由司法查明真相。

▲▼王妻（左）現身台南殯儀館待法醫相驗。（圖／記者黃子倩攝）

回顧整起事件，王男16日下午疑參加性愛毒趴，為躲避上門查緝的警方，落跑離開現場，不料卻於途中遇上仇家，雙方因而爆發激烈衝突，他還持刀刺殺仇家一名小弟，因此被對方開車追撞、砍殺；逃逸過程，王男更是隨機攔下一部機車，表示「自己遭人追殺」，隨即跳上車，車上2名大學生「被三貼後」當場嚇傻跳車，而仇家見僅剩王男一人，竟反覆開車、倒車衝撞，將王男來回輾過，而王男倒地前，曾虛弱地請路人撥打電話給妻子，但電話並未接通。

▲兇嫌自後撞擊死者所騎的機車，撞到保險桿也掉落現場，永華路停車場地上血跡斑斑。（圖／記者林悅攝）

王妻今上午現身台南殯儀館待法醫、檢察官相驗，受訪時她表示，丈夫是從事流當車買賣，近期有發生過財務糾紛，但與丈夫有過糾紛的人目前已離開公司，不清楚丈夫是否有認識角頭老大；稍早丈夫經相驗後，身上有很多撕裂傷，她表示，會擇日解剖。

另外，王妻不清楚性愛毒趴一事，僅指出丈夫因為開工事宜，昨天上午10點多出門工作，約莫晚上7點就聯繫不上對方，直到她接獲派出所電話，才知道丈夫出事，而她回頭查看手機，確實有未顯示號碼的未接來電，只是當下都剛好沒有接到，怎料再接起電話，僅接獲丈夫死訊，一切狀況交由司法處理，釐清真相。

▲男大生跳車畫面。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，警方針對全案，循線追查之下，共有5人犯案，目前已拘提1名犯嫌，2名戒護就醫，共3人到案，尚有2名犯嫌在逃，將全力追緝到案，至於王男是否與性愛毒趴有關，警方也將調查釐清。

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