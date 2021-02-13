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汀洲路「64秒死亡片」曝！9機車經過沒人理　路倒男慘遭小黃輾斃

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市中正區汀洲路初一（12日）晚間10時許發生死亡車禍，59歲的褚姓男子疑似酒醉，搭著計程車於汀洲路下車後隨即跌坐在地，隨後遭到一輛雙載機車擦撞、再遭另輛計程車輾過，當場頭部重創慘死，整段恐怖死亡過程僅短短64秒；更離譜的是，褚男遭機車擦撞後，對向車道一連駛來9部機車，騎士見他倒臥馬路中央，竟無人停下理會，褚男喪失最後活命機會，活活遭到計程車輾斃。

▲▼台北市汀洲路車禍，男子遭輾斃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲褚男從計程車上下車後，隨即坐地不起。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步調查，褚男12日深夜10時許搭乘計程車抵達汀洲路，監視器畫面拍下，該輛計程車在路旁停靠許久，駛離後不久即見褚男跌坐在馬路上；褚男疑似酒醉，倒地後並未起身，而是坐在馬路上長達53秒，直到一輛雙載機車駛來，因天色昏暗疑似擦撞褚男腿部，褚因此蜷縮側躺在地。

▲▼台北市汀洲路車禍，男子遭輾斃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲褚男坐地長達53秒後，先遭到一輛雙載機車擦撞，但騎士並未停下查看，加速駛離。（圖／記者邱中岳翻攝）

在褚男遭機車擦撞後，對向車道一連駛來9部機車，誇張的是，9名騎士見到男子倒臥馬路上，竟無一人停下理會，毫不減速、逕自呼嘯而過；隨後短短11秒後，另輛計程車駛近，並未發現褚男倒臥在地，當場將其輾過，造成褚頭部重創濺血，當場慘死。

警方事後調查，涉案的機車騎士與小黃運將酒測值均為0，而褚男是否飲酒，還有待抽血釐清。

▲▼台北市汀洲路車禍，男子遭輾斃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲褚男遭機車擦撞後蜷縮側躺在地，期間對向車道有9部機車駛過，但卻無一人停下救援。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼台北市汀洲路車禍，男子遭輾斃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲褚男遭機車擦撞後短短11秒，再遭另輛計程車輾斃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▼褚男個人物品散落現場路面。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼台北市汀洲路車禍，男子遭輾斃。（圖／記者邱中岳翻攝）

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