當2孩子面侵犯前妻！桃園角頭之子詐上億　受害女大生繳不出學費

圖文／鏡週刊

一名桃園角頭之子，以開設融資公司、每月有10％獲利為餌到處吸金，由於他打著父親名號，加上穿名牌、開名車，不少人信以為真參與投資，結果血本無歸，被害人將其行徑PO網，還被角頭的小弟恐嚇要求刪文，初估至少有40人受害，詐騙金額近億元。更惡劣的是，他還曾把前妻脫光綁在神明桌，甚至當著小孩的面，用掃把性侵前妻，前妻及其他被害人忍無可忍，已正式提告。

▼桃園角頭之子李男以開設融資公司的名義，吸金詐騙近億元。

談到桃園角頭之子李姓男子，A小姐及其丈夫氣憤難平地告訴本刊：「這個外表誠懇的渣男，當初一直煽動我們投資，沒想到最後血本無歸，還要被他恐嚇，實在是得不償失！」

▼A小姐指控，李男利誘她及丈夫投資，騙走他們800多萬元。

▼女大生B小姐遭李男騙走半工半讀的15萬元積蓄，連學費都繳不出來。

▼C小姐指出，李男曾當著小孩的面性侵前妻，行徑惡劣。

A小姐夫婦指出，去年初他們跟幾個好朋友一起打麻將，因而認識李男，事後對方三天兩頭就往他們家跑，態度很積極，經常邀約吃飯、出遊，更大方請客。去年3月，李男見夫妻倆的心防逐漸鬆懈，便開始鼓吹他們投資他開設的融資公司。

A小姐夫婦不疑有他，共投入了800多萬元，沒想到半年後發現受騙，上網公告李男的行徑，沒想到竟遭一名自稱李男父親小弟的男子恐嚇，嚇得A小姐夫婦趕緊報警。

▼李男承諾被害人會還錢，還簽下借據，最後卻人間蒸發。

▼李男曾在被害人面前簽下本票以示負責，卻一再跳票。

▼被害人將李男簽署的本票送到法院裁定，希望討回損失。

另名被害人C小姐則稱，李男的前妻曾幫他到處向親友借款，卻被他暴力對待，還因向他索討生活費，被他要求脫光衣物，綁在神明桌前；甚至還在2個小孩面前，用掃把柄侵犯她。李男的前妻已經提告，案件目前在台北地檢署偵查中。

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