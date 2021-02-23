罔腰PO孕照「開罰有困難」　高市衛生局曝內情：無具體違法事實

▲罔腰稱自己懷孕3個月。（圖／翻攝自IG／罔腰）

記者蔡儀潔／綜合報導

變性網紅「罔腰」日前自爆已有3個月身孕，引發外界譁然，連日來不斷被質疑是造假。高雄市衛生局22日指出，以目前罔腰的PO文內容，並沒有具體違法事實，所以無法直接開罰。

據《自由時報》報導，罔腰18日曬出寶寶超音波照聲稱懷孕，其男友還在網路上提到人體試驗是「天價」。高雄市衛生局則指出，因貼文沒有說明具體價格及指涉是哪家醫療院所，如果罔腰不出面說明清楚，要以此指涉醫療廣告開罰有困難。

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衛生局也表示，上週到高醫稽查，發現並沒有罔腰所述與受孕相關的人體試驗，「人體試驗管理辦法」的主管機關是衛福部，罔腰如果沒有依規定出面說明，只能根據稽查情節，將相關內容回覆給衛福部進一步查辦。

▲罔腰還PO出媽媽手冊。（圖／翻攝自IG）

另外，罔腰所PO的胎兒超音波照片，被踢爆病歷號碼是其稱呼「妹妹」的吳姓女子，懷疑是冒用他人的超音波照片，但「醫療法」規範病歷資料，規範對象是醫療人員，是禁止醫療機構及其醫護人員無故洩漏病患相關資料，罔腰若冒用他人的超音波產檢照，可能涉及侵權，這須由當事人提告。

高雄市衛生局22日發函，要求「罔腰」一週內親自或書面陳述意見，以釐清是否接受人體試驗或涉及醫療廣告等問題。