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「鬧劇真的夠了！」　女醫師怒轟罔腰：利用女性傷心事來討論不可取

▲流產聲明瘋傳，罔腰否認。（圖／翻攝自IG／罔腰）

▲變性網紅罔腰公布懷孕喜訊。（圖／翻攝自IG／罔腰）

記者邱茀濱／綜合報導

變性網紅罔腰日前曬出一張超音波照，開心公布接受「人體試驗」成功懷孕3個月，引發外界譁然。對此，醫師林靜儀在臉書直批「鬧劇真的夠了」，並認為傳播錯誤資訊，甚至利用許多女性人生中的傷心事來造成討論，真的不可取！

林靜儀在臉書發文說，跨性別者接受性別重置手術，或者先天無子宮陰道的女生接受人工陰道手術，都是非常辛苦的過程，也需要一輩子的維持和照護。

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林靜儀指出，子宮外孕的個案有內出血的生命危險，更有因為器官破裂而必須接受切除手術的傷害，更有許多女生因為反覆子宮外孕懷孕失敗，這都是非常難過的事情；更不要說腹腔懷孕有非常高度的死亡和腸損傷風險，腹腔內大量的出血和侵入大腸或膀胱的胎盤，也都是醫療團隊的夢靨。

▲▼林靜儀醫師、台北市醫師職業工會連署，呼籲三訴求接受滯陸台商包機返台。（圖／記者曾俊豪攝）

▲林靜儀醫師。（圖／記者曾俊豪攝）

她提到，不論是自然或人工協助生殖懷孕，發生流產都是婦女或家庭不小的衝擊，雖然醫療團隊都會強調多數是胚胎問題，而不是母體問題，「但是那種沮喪或失望，是許多女性都經歷過的傷痛」。

「退一萬步來說，就算『腹腔懷孕的人體試驗』是真的，人工陰道與腹腔內部是不相通的，即使發生『流產』也是內出血而不是陰道出血。」林靜儀抨擊罔腰「吵點閱是妳的事」，但傳播錯誤資訊，「甚至利用非常多女性和她們家庭與人生中的傷心事來造成討論，真的不可取！」

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