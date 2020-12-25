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宜蘭羅東光榮陸橋遭火焚檢修　中午解封...雙向單線通行：禁大車

▲▼橋下大火的羅東光榮陸橋24日封橋檢測，25日中午先開放小車通行外側車道。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼橋下大火的羅東光榮陸橋24日封橋檢測，25日中午先開放小車通行外側車道。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

交通不便稍解！羅東鎮轄光榮陸橋是羅東鎮主要聯絡道路，24日凌晨橋下資源回收場發生大火，橋底面水泥多處因高溫剝落、鋼筋裸露，橋梁第一時間結構安全狀況尚需進一步檢測，因此在24日上午先行封閉，並在25日中午開放橋樑雙向外側單一車道，但僅供小型車行駛，內側車道仍持實施封閉管制，並禁止大型車輛通行。

▲▼橋下大火的羅東光榮陸橋24日封橋檢測，25日中午先開放小車通行外側車道。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

24日2時35分許，羅東鎮光榮路橋下的羅莊社區資源回收場，突竄出濃煙大火，因現場堆積大量易燃物，火勢一發不可收拾，雖警消全力灌救，仍燒了90分鐘多，才於4時許撲滅火勢。但大火高溫，造成橋底面的水泥多處崩裂剝落，連帶鋼筋也裸露，基於安全，24日上午進行封橋。

羅東鎮公所委託結構技師檢測，經評估後，羅東鎮公所於25日中午暫行開放橋樑雙向外側單一車道，僅供小型車行駛，內側車道實施封閉管制，並禁止大型車輛通行。

▲羅東光榮陸橋24日封橋後，大型車替代路線。（圖／羅東鎮公所提供）

▲羅東光榮陸橋24日封橋後，大型車替代路線。（圖／羅東鎮公所提供）

關於大型車輛替代行駛路線，公所規劃採南向與北向兩條不同路線分流行駛，由五結往冬山(北往南方向)路線為省道台9線→光榮北路→縣道191線→富農路2段。由冬山往五結（南往北方向）路線為從省道台9線→純精路→五結中正路。
公所分別於東西向縣道196線（五結路）、縣道196甲線(傳藝路)、省道台7丙線（中山路）分別與光榮路口處、純精路與中山路口處設置大型車改道行駛牌面，避免大型車行駛光榮陸橋。

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