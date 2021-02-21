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濟公幫妹子整骨反覆搓揉！猛露「謎樣微笑」　網怒：不舒服

實習記者陳妙津／綜合報導

台灣廟宇眾多，不少民眾遇到疑難雜症時，都會到廟中求神問卜尋求慰藉，不過也不時出現爭議畫面。「紀錄乩童文化廟會粉絲團」日前便分享一段降龍禪師幫妙齡女子整骨的影片，只見他不斷搓揉女子身體，不時變換各種動作，臉上還帶著「謎樣微笑」，像是在嬉鬧玩耍一樣，而前方幫忙扶著女子的紫衣廟方人員也一臉戲謔，還出言調侃妙齡女，讓網友們看了都紛紛直呼「不舒服」。

從影片中可見，扮演濟公的降龍禪師先是揉上女子後腰，瘋狂搓弄，嘴角笑意滿滿，再雙手掐上女子纖腰，反覆揉捏，一旁廟方人員還不斷要女子「叫出來，不要憋」，接著濟公以左手環抱女子腰部，帶著「謎之笑容」把女子整個舉起來，不顧女子狀似痛苦。

▲濟公乩童幫妙齡女整骨，卻不斷露出「謎之微笑」。（圖／紀錄乩童文化廟會粉絲團授權）

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▲濟公乩童幫妙齡女整骨，卻不斷露出「謎之微笑」。（圖／紀錄乩童文化廟會粉絲團授權）

前面幫忙固定身體的廟方人員也以玩笑態度看著整段經過，不斷「喔～喔～」出聲，還以戲謔口吻調侃「阿妳都不喊，都我在喊」，和其他一臉正經的圍觀人員形成鮮明對比，最後女子終於受不了反抗，出腳踹向廟方人員，才終於被放下來。

濟公與廟方人員的誇張態度引起網友熱議，都覺得不對勁，紛紛留言表示，「覺得不蘇湖像是性騷擾」、「濟公會整骨？」、「怎麼感覺濟公比信徒還舒服」、「台灣有許多私人官廟，都是騙人騙色的神棍。」、「趕緊報警，神佛從來不會這樣子做」、「來人啊上一個120公斤的讓他舉一下！」、 「被吃豆腐了」。

 

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