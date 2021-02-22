賴清德扭傷腳錯過接見統一獅！　發文許願「想看萊恩新舞步」

▲總統蔡英文接見統一獅。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日接見職棒年度總冠軍統一獅，本來也要陪同與會的「超級棒球粉絲」、副總統賴清德卻因腳扭到而缺席。賴清德在臉書上也表達惋惜，他還在文中特別標註「＃想看萊恩新舞步」。

蔡英文在2018-19年賽季，首次在總統府內接見當時的冠軍隊伍桃猿隊，她也確實是台灣開創接見冠軍隊伍的總統；這也比照美國職棒大聯盟、NBA等職業聯賽的冠軍隊伍，會進入白宮接受總統表揚的傳統。

蔡英文在接見過桃猿隊之後，去年因為疫情影響的關係而取消，但今年在整體防疫的表現下，不僅是全世界第一個開打的職棒聯賽，更也如期產生冠軍隊伍。因此，她也恢復接見的慣例，在府內接見今年的冠軍統一獅。

值得注意的是，身為資深球迷，更是超級粉絲的賴清德，本來公開行程確實有安排陪同總統接見，但最後卻因腳扭傷而缺席。他在臉書上表示，「可惜今天不在府內，無法一睹風采」。

賴清德說，疫情衝擊下，台灣的職棒去年仍如常比賽，球迷也可以入場觀賽，是值得驕傲的成果，「新的球季即將展開，祝福每位球員都能超越自己，有最好的表現，帶給球迷不間斷的精采賽事！」他還特別在文中標註「＃我獅我驕傲」、「＃想看萊恩新舞步」。

▲副總統賴清德腳傷缺席統一獅進總統府。（圖／翻攝自賴清德臉書）



對於賴清德腳傷缺席接見，總統府發言人張惇涵表示，賴清德並無大礙，請大家放心，賴清德雖然覺得無法出席有點遺憾，但支持台灣棒球的心沒有絲毫減少。

▼總統蔡英文接見統一獅。（圖／記者陶本和攝）

