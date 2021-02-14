揭秘椪餅好吃秘方　賴清德學做「不漏氣的椪餅」

▲賴清德過年前夕回台南做椪餅。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德日前走訪台南，拜訪知名百年糕餅店「舊來發餅舖」，親自體驗製作椪餅，並於餅上題「平安」與「牛」等應景字，現場副總統賴清德也公開解密椪餅的製作秘方，希望新的一年，大家都能來台南，品嚐百年糕餅店的老味道。

在做餅之前，賴清德也不忘先洗手，隨後在老闆的指導下，先用手掌壓平面皮，接著拿起桿麵棍用十字的方式將麵皮從中間桿平。在送進烤爐前，賴清德也拿起毛筆，小心翼翼地在麵餅上寫下「平安」與「牛」等應景字，並用印章蓋下「招財進寶」等。

賴清德說，為什麼台南的椪餅可以「蓬」起來？原因第一個要有水蒸氣，水蒸氣從何而來？就是餡料，由黑糖、麥芽糖、油、粉等用水融合，要做一個「不漏氣」的椪餅。賴笑說，現在要跟師傅學習做「不漏氣」的椪餅。

接著賴清德在師傅帶領下製作椪餅。首先用虎口把餅皮包覆餡料，接著用左手將餡料往下壓，並沿虎口繞圓慢慢將餅皮收攏，就完成了生的椪餅，放入烤箱後靜待烘烤，台南知名的椪餅就完工了。

最後賴清德也不忘幫台灣祈福，指今年是牛年，祝大家牛年平安、牛年行大運，雖然新冠肺炎來襲，但在大家團結合作之下，台灣抗疫成功，每一個人都平平安安、順順利利，牛年行大運。