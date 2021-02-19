賴清德讚台灣疫苗政策正確　「不需鼓吹使用中國疫苗」

▲賴清德公開呼籲，不應阻止台灣取得疫苗。（圖／翻攝賴清德臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，許多國家都大力投入疫苗生產，我國政府也積極對外尋求購買疫苗，但卻傳出遭外力干預。對此，副總統賴清德透過臉書表示，人人都有健康平權，沒有一個國家有全力阻止台灣取得疫苗，也不需要鼓吹使用中國疫苗。

賴清德公開呼籲，疫情肆虐，外國人是人，台灣人也是人，只要是人都應該擁有健康平權，所以沒有任何一個國家有權利，也不該阻止台灣去取得保障國人健康安全的疫苗，「台灣疫苗政策非常正確，請大家要有信心」。

賴清德指出，台灣疫苗政策採取國際採購及國內研發並重，總統蔡英文也清楚的向國人報告，台灣所需的3000萬劑疫苗，在國際上已簽約購得2000萬劑，另外1000萬劑則由國內的廠商生產研發。

另外，賴清德日前走訪國內幾家疫苗公司，表達政府對國內疫苗研發的支持，政府積極扶植國產疫苗，不僅衛福部補助研發經費，在行政程序上也給予協助，同時適用緊急使用授權和預採購機制。

賴清德強調，目前國內疫苗已經有很好的研發成果，不需去鼓吹使用中國疫苗，政府和民間會繼續共同努力，盡全力守護國人健康安全。

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