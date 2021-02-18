開工日訪3間疫苗廠！賴清德盼打造疫苗護國神山：台灣要走自己的路

▲副總統賴清德17日參訪疫苗廠。（圖／翻攝賴清德臉書，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

副總統賴清德昨（17）日從早到晚，一連走了三間國內疫苗廠商，他坦言，面對疫情的侵襲，台灣一定要走出自己的路；以國家戰略方向來看，政府和民間會持續共同努力，期盼能夠打造一座疫苗的護國神山。

初六開工日，賴清德用行動支持台灣疫苗的研發及製造，分別走訪了「國光生物科技公司」、「高端疫苗生物製劑公司」及「聯亞生技公司」等國產疫苗公司，並感謝他們這陣子的全心投入，目前也有階段性成果。

賴清德在臉書發文說，面對疫情侵襲，台灣要走自己的路，以國家戰略方向來看，政府會和民間持續共同努力，期盼能打造一座疫苗的護國神山，支持產業發展也守護國人健康。

他稍早也強調，目前政府採取具體行動支持國內公司，包括給予EUA（Emergency Use Authorization「緊急使用授權」）、研發階段給予補助，以及對國際及國內預採購，讓國內疫苗廠可以放心進行研發及生產。

他參訪時就表示，台灣在國際上時常受到中國的打壓，處境非常艱難，連攸關生命的疫苗，也聽說受到了外力的干預；這些對台灣來說有個反思，「就是我們一定要走出自己的路，站在國家戰略上，這也是必須要走的一條路」。

「去年台灣的防疫工作相對其他國家是比較成功的，這都是大家共同努力的結果，下一個階段則在疫苗上見真章。」賴清德說，以國家戰略的方向來看，台灣需要有國內的疫苗廠商，除了對生物科技產業有所幫助，更希望有一座疫苗的護國神山。

他還強調，政府對國內疫苗的生產及研發非常支持，台灣ICT產業高度發展，並走向精準醫療，生物科技產業的技術在新興市場上也名列前茅；因此，ICT產業、生物科技產業及醫療專業產業的力量加總起來，將可為台灣的未來帶來非常好的機會。

►品木宣言保養5件組賣到翻，現在只要799