　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開工日訪3間疫苗廠！賴清德盼打造疫苗護國神山：台灣要走自己的路

▲▼副總統賴清德17日參訪疫苗廠。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲副總統賴清德17日參訪疫苗廠。（圖／翻攝賴清德臉書，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

副總統賴清德昨（17）日從早到晚，一連走了三間國內疫苗廠商，他坦言，面對疫情的侵襲，台灣一定要走出自己的路；以國家戰略方向來看，政府和民間會持續共同努力，期盼能夠打造一座疫苗的護國神山。

初六開工日，賴清德用行動支持台灣疫苗的研發及製造，分別走訪了「國光生物科技公司」、「高端疫苗生物製劑公司」及「聯亞生技公司」等國產疫苗公司，並感謝他們這陣子的全心投入，目前也有階段性成果。

▲▼副總統賴清德17日參訪疫苗廠。（圖／翻攝賴清德臉書）

賴清德在臉書發文說，面對疫情侵襲，台灣要走自己的路，以國家戰略方向來看，政府會和民間持續共同努力，期盼能打造一座疫苗的護國神山，支持產業發展也守護國人健康。

他稍早也強調，目前政府採取具體行動支持國內公司，包括給予EUA（Emergency Use Authorization「緊急使用授權」）、研發階段給予補助，以及對國際及國內預採購，讓國內疫苗廠可以放心進行研發及生產。

▲▼副總統賴清德17日參訪疫苗廠。（圖／翻攝賴清德臉書）

他參訪時就表示，台灣在國際上時常受到中國的打壓，處境非常艱難，連攸關生命的疫苗，也聽說受到了外力的干預；這些對台灣來說有個反思，「就是我們一定要走出自己的路，站在國家戰略上，這也是必須要走的一條路」。

「去年台灣的防疫工作相對其他國家是比較成功的，這都是大家共同努力的結果，下一個階段則在疫苗上見真章。」賴清德說，以國家戰略的方向來看，台灣需要有國內的疫苗廠商，除了對生物科技產業有所幫助，更希望有一座疫苗的護國神山。

▲▼副總統賴清德17日參訪疫苗廠。（圖／翻攝賴清德臉書）

他還強調，政府對國內疫苗的生產及研發非常支持，台灣ICT產業高度發展，並走向精準醫療，生物科技產業的技術在新興市場上也名列前茅；因此，ICT產業、生物科技產業及醫療專業產業的力量加總起來，將可為台灣的未來帶來非常好的機會。

品木宣言保養5件組賣到翻，現在只要799

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
獨／入珠界天王胯下有龍！　刺青女師曝秘笈：要硬24hrs

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

開工日訪3間疫苗廠！賴清德盼打造疫苗護國神山：台灣要走自己的路

快訊／江啟臣獲選《時代》百大「次世代領導人」

誰接棒國民黨主席？邱毅分析5人優勢　點名韓國瑜要克服「妻管嚴」

中、日對峙釣魚台　國民黨喊話蔡英文「重申主權」：辣台妹快辣起來

影／民進黨2022縣市長守7攻5？梁文傑坦言「不好選」

因應萊豬進口　政院備妥百億基金、規劃8大產業輔導策略

江啟臣增聘中評委名單出爐　除了趙少康還有這5人

準備好開工了嗎？　國防部曝戰機升空震撼場面祝「一飛衝天」

何志偉開工日請命延長《紓困條例》效期　行政院：隨時檢討盤點

餓死擎天崗水牛！陽管處不服被罰7.5萬元　北市：已收到訴願書

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

開工日訪3間疫苗廠！賴清德盼打造疫苗護國神山：台灣要走自己的路

快訊／江啟臣獲選《時代》百大「次世代領導人」

誰接棒國民黨主席？邱毅分析5人優勢　點名韓國瑜要克服「妻管嚴」

中、日對峙釣魚台　國民黨喊話蔡英文「重申主權」：辣台妹快辣起來

影／民進黨2022縣市長守7攻5？梁文傑坦言「不好選」

因應萊豬進口　政院備妥百億基金、規劃8大產業輔導策略

江啟臣增聘中評委名單出爐　除了趙少康還有這5人

準備好開工了嗎？　國防部曝戰機升空震撼場面祝「一飛衝天」

何志偉開工日請命延長《紓困條例》效期　行政院：隨時檢討盤點

餓死擎天崗水牛！陽管處不服被罰7.5萬元　北市：已收到訴願書

還有球隊想要！　百救援守護神選擇退休

離職多久前預告比較好？鄉民揭真相狂勸...勞基法規定這樣說

快訊／開工第一天墜樓！蘆洲女摔馬路「爆頭慘死」　手機發現遺書

刮刮樂中600…店員看一眼「秒丟回收箱」：沒中　她反駁還被酸硬拗

小S當面狂嗆陳建州：看了很想吐　深夜合體被酸「又喝醉」爆發了！

天母人工草皮需適應　統一獅新增2場熱身賽

27歲「高學歷正妹」出任董事會　因為「長太美」被開除

iPhone 4個不起眼但超方便的神功能　畫出完美圖形單指就搞定

開工日訪3間疫苗廠！賴清德盼打造疫苗護國神山：台灣要走自己的路

美女醫顯微鏡驚見2壞東西藏血中！　白血球「貪食蛇」23秒超猛追殺

最噁加料！果汁驚見「榨碎小強」　蟑螂特調...網：以為是百香果汁

政治熱門新聞

誰接棒國民黨主席？　他點名韓國瑜要克服「妻管嚴」

江啟臣獲選《時代》百大「次世代領導人」

江啟臣增聘高孔廉、陳永康、趙少康6名中評委

黃光芹替蔣萬安抱屈 「不該拿鞋王Ｋ他」　高嘉瑜留言急撇清

訪3間疫苗廠！賴清德盼台灣走出自己的路

中、日對峙釣魚台　國民黨喊話蔡英文「重申主權」：辣台妹快辣起來

2022「守7攻5」？梁文傑坦言不好選

愛情摩天輪喊卡！陳其邁提新計畫替代

陳時中指「馬英九與陸接觸」　馬辦：綠營只剩抹紅一招

共機擾台飛官揚言退伍　空軍：完全不是事實

戰機升空超震撼　國防部祝開工「一飛衝天」

開工日出庭　羅智強：民進黨追殺清廉馬英九

因應萊豬進口　政院備百億基金：4年養豬產業全面升級

趙少康亡國論選總統　阿扁：起手式是錯的

更多熱門

相關新聞

陸從肛門檢驗新冠肺炎　日媒：入境人士也要

陸從肛門檢驗新冠肺炎　日媒：入境人士也要

日本富士新聞網（FNN）報導，今年1月中國北部的新冠肺炎疫情有再擴大跡象，中國當局為強化防疫，開始從肛門採檢進行核酸檢驗（PCR），入境中國的日本人也在檢驗對象之列。

何志偉開工日請命延長《紓困條例》效期　行政院：隨時檢討盤點

何志偉開工日請命延長《紓困條例》效期　行政院：隨時檢討盤點

老象遭棄　餓到皮包骨「倒地等死」

老象遭棄　餓到皮包骨「倒地等死」

希臘男接種新冠疫苗　8分鐘後猝死

希臘男接種新冠疫苗　8分鐘後猝死

國發會：今年需把握兩大機會　經濟成長率有望逾4%

國發會：今年需把握兩大機會　經濟成長率有望逾4%

關鍵字：

疫苗賴清德新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

獨／炫胯下有龍！刺青女師曝2秘笈

夫懸崖狠推孕妻　她墜300m高空慘死

輾狗男公司是老婆的　網怒：怎麼開除？

寫真女星巨胸重10KG爆紅

國道追撞勞斯萊斯　駕駛喊「閃遠點」…下秒追尾GG

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

擴建機場　驚見3500座古墓出土

大樂透1億元頭獎　一注獨得

更多

最夯影音

更多
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦
男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面