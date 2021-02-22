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帶香腸返國「遭罰20萬」家陷困頓　7歲童收紅包：你當我爸爸好嗎？

▲▼法務部執行署新北分署關懷無力支付20萬元罰鍰的羅家4口。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲法務部執行署新北分署關懷無力支付20萬元罰鍰的羅家4口。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

在緬甸工作的華僑44歲羅姓男子，去年初搭乘飛機歸國時帶著親戚致贈的梅乾菜香腸入境，違反「非洲豬瘟」防疫規定被裁罰20萬元，一家人5口生活陷入困頓，且繳納不出罰鍰；法務部執行署啟動關懷到新北中和住家致贈關懷紅包，見羅太太一個月靠著羅男寄回來的2萬元要養3個孩子，7歲男童接過紅包後脫口向執行官說出「你當我爸爸好嗎？」可見父子間聚少離多，令在場眾人不勝唏噓。

法務部執行署新北分署近日執行春節愛心關懷列車家住在新北市中和區的羅姓一家五口，發現羅男及羅太太都是緬甸華僑，20多年前來台讀書時彼此相識，因而結婚定居在新北。而羅男在緬甸獨立經營網路架設業務2年多，起初每月收入僅1萬餘元，如今則是3萬餘元薪資，扣掉生活開銷，只能匯給太太2萬元當作一家四口的生活費。

但在去年初，羅男回緬甸探望母親，返國時當地親戚出於好意致贈梅乾菜香腸作為禮物，羅男趕機一時未查，入境時被查獲攜帶1公斤的加工醃製肉品，因違反非洲豬瘟防疫規定遭裁罰20萬元，可說是無心之過，卻因此讓家庭陷入泥沼。

新北分署近日前往探視時致贈紅包，與羅太太聊天時得知20萬元的罰鍰對他們一家根本是天大的重擔，她除了每個月要支付房租1萬1千元外，還得在家中照顧3歲、7歲及10歲的子女，每個月羅男寄回的2萬元生活費已相當緊繃，無力辦理分期繳納罰鍰。

7歲男童接過致贈的春節關懷紅包時，還活潑地跟主任行政執行官說，「你當我爸爸好嗎？」足見羅男為了糊口，不得已捨棄親情遠赴緬甸謀生，對小孩所造成之影響頗深，令眾人不免感嘆，羅太太也真心感謝新北分署的關心。

新北分署表示，在執行過程時有遇到經濟弱勢義務人，都會視情形施以柔性關懷，即時轉介給社福機構或就業服務處，申請急難救助或媒介工作，以改善其生活，此次除羅男一案外，還有關懷另2位經濟弱勢的義務人，致贈春節紅包2千元及米菓禮盒，聊表關懷之意。

▼7歲男童收過紅包後說出「你當我爸爸好嗎」？（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼法務部執行署新北分署關懷無力支付20萬元罰鍰的羅家4口。（圖／記者陳豐德翻攝）

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