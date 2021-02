緬甸示威大罷工！foodpanda也響應　布林肯：美將採「堅決行動」

記者張寧倢/編譯

緬甸軍方1日發動政變以來,民眾示威規模逐漸擴大,瓦城街頭20日更有軍警朝人群實彈開槍,造成至少3人死亡,其中一名男孩更是頭部中彈身亡。對此,反政變人士毫無畏懼,呼籲民眾今天(22日)罷工表達抗議。美國國務卿則表示,將採取「堅決行動」,反對緬甸的暴力鎮壓。

▲緬甸軍警真槍實彈向反政變示威的人群展開鎮壓。(圖/路透)

根據路透社報導,抗議者將這次的示威與1988年8月8日染血的反軍事抗議相比,認為2021年2月22日的日期意義非凡。青年抗議人士桑哈(Maung Saungkha)前一晚在臉書號召民眾參加今天的示威,「害怕出門的就待在家裡,但我無論如何都會出去,期待與Z世代(1990年代末至2000年代中期出生者)見面,夥伴們,到時見!」

▲緬甸反軍事政變行動中,發生民眾傷亡事件。(圖/達志影像/美聯社)

然而,官媒《緬甸廣播電視台》(MRTV)22日卻警告,抗議者可能會付出生命代價,「示威人士正在煽動群眾,尤其是情緒激動的青少年,這將使他們走上一條導致死亡的對抗之路。」22歲女性示威者泰特萊(Htet Hlaing)說,她很害怕,在參加示威之前曾不斷祈禱,但她仍不會氣餒,「我們不想要軍政府,我們想要民主,想創造自己的未來,我母親沒有阻止我出門,她只說了句『保重』。」

報到指出,除了緬甸本地的餐廳、店家響應罷工外,包含肯德基與foodpanda等國際連鎖企業也宣布22日暫停營業,東南亞公司Grab停止快遞運送,只保留計程車服務。緬甸外交部聲明則稱,當局正在盡可能「保持克制」,更譴責部份外國言論是公然干預緬甸內政。

▲美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示,將採取堅決行動反對緬甸暴力行為。(圖/達志影像/美聯社)

德、英、日與新加坡等國都譴責了緬甸軍方的行為。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)也於21日推文表示,美國將繼續採取「堅決行動」,打擊那些當緬甸民眾要求恢復民選政府時,對他們施加暴力行為之人,「我們與緬甸人民站在一起」。總統拜登日前批准了對緬甸的制裁,包含國防部長、2名最高軍事官員以及3家有關的玉石珠寶公司都在名單中。

The United States will continue to take firm action against those who perpetrate violence against the people of Burma as they demand the restoration of their democratically elected government. We stand with the people of Burma.