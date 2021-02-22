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小學生許願「全新橡皮擦」原因有洋蔥！她淚：你家裡可能好多沒用

▲▼橡皮擦。（示意圖／記者林育綾攝）

▲有小學生的心願是「想要一個全新的橡皮擦」。（示意圖／記者林育綾攝）

 記者林育綾／綜合報導

家裡常有用不到的物品，捨不得丟又佔空間，其實很可能成為別人的寶物！收納專家廖心筠時常在臉書分享各種整理技巧，今（22）日談到贈物網的各種「奇葩故事」，一名女子把名牌廚具的鍋蓋打破，沒想到從另一位男子手中徵求到同款鍋蓋，讓她笑說根本可以「原地結婚」；還有一位小學生許願想要一個屬於自己的「全新完整的橡皮擦」，背後原因也讓她聽了差點落淚。

《收納幸福到你家》作者廖心筠時常分享收納心得、透過整理改變的奇蹟案例，鼓勵人們「斷捨離」，也常在直播中談到，家中常有用不到卻捨不得丟的物品，都可以透過各種方式「結緣」送出。

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而她提到曾經使用一個贈物網，初期覺得操作上卡卡的，很快就放棄，不過改良為APP後變得非常好用，日前她更與該網站執行長碰面，得知許多「奇葩故事」，而且「任何你想得到的東西」都能送走，「無論是不確定有沒有壞掉的隨身聽，或者斷頭的獎盃都有人要」。

其中一個故事是一位女孩買知名廚具的鍋蓋破了，因此在贈物網的徵求區詢問，不過按照常理來說，根本沒有人會只留著鍋蓋；沒想到竟然有一個男生真的有，他的鍋子破了，只留著鍋蓋，最後順利將鍋蓋轉贈，組成一個完整的鍋子，讓她也笑說，「你們說兩人是不是該原地結婚？」

廖心筠還分享另一則故事，是團隊到偏遠小學，問孩子們想要什麼禮物，每個小孩幾乎都許願想要《鬼滅》的周邊，只有一個小學生說，「我想要一個全新的完整的橡皮擦」，他們非常納悶，詢問後才從小朋友口中得知，「一直以來我都撿哥哥姐姐用剩的，我好想要一個屬於我自己的完整橡皮擦」。

▲▼橡皮擦。（示意圖／記者林育綾攝）

▲很多人家裡可能有不只一個橡皮擦，甚至有很多全新未使用。（示意圖／記者林育綾攝）

廖心筠說，「聽到這眼淚都快流下了」，換個角度想想，「也許在你家，有10個橡皮擦放到忘記使用。但在偏遠的地區，有一個孩子最大心願，就是想要得到一個完整的橡皮擦。」因此鼓勵粉絲，「開始把用不到的東西都po上去吧！」

網友看了也紛紛留言「推原地結婚」，不少人也心動表示要立刻下載APP來使用，還有人分享，「已經送出20幾件捨不得丟的東西了，最棒的是幫物品遇到剛好有需要的人，上個月全家店到店運費發票還中了1000元」，讓其他網友看了狂讚「這也太正面回應！」「真的會有好事發生」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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