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不聽神秘婆婆勸阻！高二男醫院樓梯間遇「小女孩」送紅線嚇傻

網友在醫院發生靈異故事。（圖／Pixabay）

▲網友在醫院發生靈異故事。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

醫院來來去去的人很多，靈異事件更是頻傳，有一位男生透露在高二那年碰到靈異事件，至今都無法解釋！

資深媒體人許聖梅在《震震有詞》中分享，醫院中除了有病患之外，其實在地下室通常都會有「往生室」，用來安置準備送去殯儀館的大體，據許聖梅表示，有一位名叫「阿青」的網友，在高二那年因為車禍被送到醫院救治，也因此在醫院住了幾天，手術過後，阿青只能吃稀飯，肚子時不時就會餓，於是他想到便利商店解解饞。

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當他正準備走出病房時，竟聽見一個低沉沙啞的聲音從門板後方傳來，在空蕩的病房內迴盪，「沒事半夜別出病房」，阿青當下嚇到哆嗦，不過他仔細一瞧，原來是醫院內的清潔婆婆，阿青當下只回了「知道了」，就在清掃婆婆離開後，他不以為意走出病房，往便利商店的方向走去，過程中，阿青聽到了某層樓的走廊似乎有哭聲，遠遠看到某張病床蓋著白布被推往走廊，「似乎躺了一個人」！

許聖梅分享網友的醫院撞鬼經歷。（圖／翻攝自震震有詞Youtube）

▲許聖梅分享網友的醫院撞鬼經歷。（圖／翻攝自震震有詞Youtube）

阿青不以為意，繼續往前走，但他就這樣「走走走」，總覺得樓梯怎麼永遠走不完，就在這時，他在樓梯間遇見了一位小妹妹，「大葛格」，面對突然其來的小妹妹，阿青很自然地跟她對話。原來，這名小妹妹也是要去買東西，阿青於是想，「同個方向，那就一起去吧」！

阿青於是就牽著她的手往便利商店走，但是他這時卻感覺到，這位小妹妹的手未免也太冰冷，就在這時，小妹妹突然說，「大葛格你真好，這個送給你」，小妹妹把她右手上的紅線拆了下來，「這是護士姐姐送我的，用這個就可以找到我」，說完後，小妹妹飛奔似的離開。

阿青滿臉疑惑，「找你？你去哪」？小妹妹回頭一笑，「我就在裡面呀」！就在這時，掃地婆婆居然又出現了，「不是叫你不要走出病房」，阿青這才發現，自己不是在樓梯間，而是長廊，且底部就是「往生室」嚇得阿青趕快回病房。

▲女鬼,鬼,靈異,撞鬼,抓交替。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小妹妹突然把她右手上的紅線拆了下來送給他。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

隔天一早，阿青詢問護士，對方臉色鐵青不斷問阿青，這是哪裡來的，並告知他這間醫院有個習慣，只要有往生者送進「往生室」，都習慣在右手綁上紅線，而昨晚不見了一條紅線，如今卻出現在阿青手上，讓阿青嚇得差點魂飛魄散！

阿青就心想，好在後來有掃地婆婆阻止他，於是他打算要去感謝這位婆婆，再向護理師打聽消息，得到的回應竟是，「我們沒有在晚上收垃圾的任何人」，阿青一晚連續碰到2起靈異事件，嚇得他趕緊辦好出院手續，不願再回想「這件難忘的經驗」。

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