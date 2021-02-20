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選秀節目「衛冕歌手」遭爆騙財騙色　借錢賴帳神隱6女受害

▲▼歌手騙財騙色1／「船長歌手」黃宗瑋遭爆騙財騙色　借錢賴帳神隱6女受害。（圖／CTWANT提供）

▲參加台語歌唱節目「超級紅人榜」的船長歌手黃宗瑋歌聲渾厚，曾吸引一票歌迷，結果如今傳出他到處借錢不還的醜聞。（圖／翻攝自YOUTUBE）

圖、文／CTWANT提供

由于美人、蔡昌憲主持的知名台語歌唱節目「超級紅人榜」，找來許多大咖歌手曹雅雯、許常德、黃舒駿等人擔任評審，節目播出10多年來捧紅不少歌手；其中，2011年在節目中連續衛冕9關的「船長歌手」黃宗瑋（41歲）卻遭前女友小可（化名）出面指控，黃宗瑋以各種名義到處借錢，事後卻賴賬不還，甚至瞎掰各種理由，假裝自己不在國內或生重病等，藉此逃避還錢，小可事後發現，自己並非單一受害者，至少還有6名女性深受其害。

回想2018年7月與黃宗瑋相識過程，小可相當無奈，2人是在交友軟體認識，起初2人聊得相當投機，黃宗瑋透露自己除了歌手的身份，還是3間美髮店老闆，不時都會傳工作照三餐問候小可，2人幾乎每天都會講將近2小時的電話，面對黃宗瑋的熱情攻勢，小可深深淪陷，同年8月初2人決定交往，還以老公、老婆互稱。

直到8月底某日，黃宗瑋突然致電小可，表示自己的車子在彰化被撬開，包包內的證件、手機、25萬現金全都被偷走，「他（黃宗瑋）說他在保養場修車，沒錢付給老闆，他不喜歡欠錢的感覺，只好向我借錢。」小可前後匯款3次共計3萬5千元給黃宗瑋，並約定隔月10日還款。

▲▼歌手騙財騙色1／「船長歌手」黃宗瑋遭爆騙財騙色　借錢賴帳神隱6女受害。（圖／CTWANT提供）

▲小可拿出自己借給黃宗瑋的3筆現金交易明細共3萬5千元，氣得大罵黃宗瑋欠錢耍賴不還。（圖／CTWANT提供）

豈料，到了約定日，黃宗瑋卻突然表示自己不在台灣，已經請託朋友匯款，但小可仍未收到錢，接著黃宗瑋便以手機壞掉、生病為由賴賬，當時待業中的小可拿不回錢，越想越奇怪，才驚覺自己可能被騙財騙色。

由於無法聯繫上黃宗瑋，小可找到黃宗瑋經營的美髮店，豈料，該間美髮店早已倒閉多時，小可才確認自己誤入陷阱，她氣憤的說：「黃宗瑋為了替自己營造上進形象，拿多年前的照片來唬弄我，結果拿了錢就不見，真的很傻眼。」小可事後打聽才知道，黃宗瑋經常利用同樣手法騙取女生與他交往，再向她們借錢，「有其他受害者跟我聯繫，我們發現黃宗瑋的手法如出一徹。」小可估算，至少有6名女性受害。小可也打算對黃宗瑋提告。

針對指控，本刊致電黃宗瑋手機、並透過其臉書聯繫黃宗瑋，但至截稿前未取得回應。

▲▼歌手騙財騙色1／「船長歌手」黃宗瑋遭爆騙財騙色　借錢賴帳神隱6女受害。（圖／CTWANT提供）

▲黃宗瑋自稱擁有3間美髮店，不時傳工作照展現才華，卻被發現這已是陳年舊照，且美髮店早已倒閉，顯然就是在膨風。（圖／CTWANT提供）


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