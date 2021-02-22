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「老大情況不太對」黑道軍火庫心腹出面　曝松聯幫老大遭狙殺內幕

綽號「志偉」的已故松聯幫老大覃世維，生前憑其勇悍狡智稱霸江湖，但最終慘人設局狙殺身亡，不喜歡拍照的他，圖為他極少數留下的影像之一。（圖／讀者提供）

▲綽號「志偉」的已故松聯幫老大覃世維，生前憑其勇悍狡智稱霸江湖，但最終慘人設局狙殺身亡，不喜歡拍照的他，圖為他極少數留下的影像之一。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

外省掛「松聯幫」精神領袖「豹哥」王知強日前病逝家中，現任幫主「牛奶」江夏法又健康欠佳，松聯幫目前可說群龍無首，但提到松聯幫，就得從在90年代帶領松聯幫打下一片江山的要角人物「志偉」覃世維談起，號稱「黑道軍火庫」的覃世維，當年與四海幫因為爭奪台北周氏祭祀公業的土地開發利益，後來躲避美國又前往大陸時遭不明槍手近距離槍殺身亡；本刊找到當時全程目槍擊案過程的覃世維貼身心腹「荔枝」，還原這起江湖風暴。

覃世維在廈門的「公爵西餐廳」遭到男子持中共黑星手槍爆頭，右下頷遭連開兩槍，當場斃命。（圖／本刊繪圖組）

▲覃世維在廈門的「公爵西餐廳」遭到男子持中共黑星手槍爆頭，右下頷遭連開兩槍，當場斃命。（圖／CTWANT提供）

現年67歲的荔枝與覃世維是從小一起長大的生死兄弟，國中時期就在一起，因荔枝比覃世維小一歲，始終稱覃世維為老大，1994年間覃世維在新竹搞第四台，被新聞局張姓稽查員（張男）帶隊取締，於是覃世維下令荔枝去給張男一點「教訓」，孰料荔枝找的兩個小弟卻因下手過重險釀出人命。

荔枝回憶指出，當年8月3日，兩個小弟各持一把西瓜刀，趁著張男從中和住家出門上班時動手，但張男強力反抗，造成小弟心慌情急揮刀猛砍，傷及張男胸部及下頷等多處，血流不止，送醫急救險些死亡，案發後，荔枝帶著兩名小弟跑到廈門躲藏。

松聯幫的創幫元老級成員大半來自北市松山區的婦聯眷村子弟。（圖／報系資料照）

▲松聯幫的創幫元老級成員大半來自北市松山區的婦聯眷村子弟。（圖／CTWANT提供）

1995年4月初，覃世維偕妻自美國前往廈門探望荔枝，下榻當地的「廬山大酒店」，但荔枝早在前往接機時就在機場發現不對勁，懷疑有人跟蹤，一度提醒覃世維「老大，情況不太對喔。」覃世維也點頭示意，似乎也感覺到有人要對他不利。

荔枝表示，覃世維遭槍殺的那天下午3點半，覃世維將妻子留在酒店，與荔枝到附近的「公爵西餐廳」聊天，到了傍晚六點左右，「殺手」突然現身快步直奔覃世維，手持中共製的黑星手槍，二話不說就朝覃世維右下頷連開2槍，開槍後直接轉身從容離開，覃世維則因臉骨碎裂，當場斃命，連送醫搶救的機會都沒有。得年僅42歲。

當地公安調查發現，該名殺手行兇當天下午就埋伏在西餐廳，點了一杯咖啡，卻始終沒有碰過杯子，明顯是在「確認目標」，由於殺手表現鎮定而專業，公安研判是現、退役解放軍或武警所為，但目擊整起槍擊案的荔枝則認為，依照殺手的身高、皮膚，穿著打扮等，他研判殺手是菲律賓人。

就在覃世維遭槍擊斃命後不到一年，1996年1月，四海幫老大「大寶」陳永和在北市復興北路自家經營的「海珍寶」海鮮餐廳也遭殺手射殺，當時黑白兩道各種傳言沸沸揚揚，全都指向松聯幫為覃世維復仇，而這兩件黑道重大槍擊命案，迄今仍未破案。

松聯幫現任幫主「牛奶」由於常年飲酒過量，身體健康狀況欠佳，幫中目前呈現群龍無首的狀態。（圖／報系資料照）

▲松聯幫現任幫主「牛奶」由於常年飲酒過量，身體健康狀況欠佳，幫中目前呈現群龍無首的狀態。（圖／CTWANT提供）

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