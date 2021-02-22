野火燒不盡！南韓山林大火「374座足球場」全燒毀...居民熬夜急撤

▲南韓江原道旌善郡20日起開始傳出山林大火。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近氣候轉為乾燥，造成全國至少有6處地點從20日下午起發生山林大火，包括江原道旌善郡、慶尚北道安東市、榮州市與醴泉郡、慶尚南道河東郡，造成近300公頃面積土地遭大火吞噬，目前消防當局以撲滅主要火勢，所幸無傳出任何居民與人員傷亡。而先前，江原道襄陽郡18日晚間也傳出山林大火。

根據《韓聯社》報導，江原道旌善郡餘糧面20日下午3時50分起，火勢從魯鄒山一帶開始燃燒、並不斷往外擴散，消防當局投入大型直升機等共14架直升機、421名軍警消人員、33台設備等投入滅火工作，經推算共12公頃國有山林（相當於17座足球場）被燃燒殆盡。

▲南韓江原道旌善郡20日起開始傳出山林大火。（圖／達志影像）

而慶北道消防安全本部於今（22）日表示，慶尚北道安東市、醴泉郡、榮州市從昨（21）日下午起開始傳出山林大火，共燒掉255公頃土地，相當於357座足球場，其中安東市為200公頃、醴泉郡為50公頃、榮州市為5公頃。

消防當局表示，目前未傳出任何居民與人員傷亡的消息，且居民在山林火災變己及依照地方政府指令前往附近村里活動中心避難。安東市與醴泉郡22日上午重啟滅火作業，據稱目前已撲滅主要火勢。

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