南韓新冠今增332例！26日起開放30萬人接種AZ疫苗

▲南韓22日新增332例新冠確診，圖為首爾的臨時篩檢站。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情趨勢時好時壞，單日新增病例降至300多人，不過礙於假日的篩檢數量較平日少，加上先前發生的大規模群聚感染案例不斷傳出確診者，主要集中於家族親友聚會、醫療院所、工廠等，因此當局仍無法大意。

另外，南韓將於26日起將針對療養院、復健診所職員與入住患者共30萬人施打阿斯利康疫苗，並於27日起針對新冠肺炎專責醫院醫護人員共5萬多人施打透過COVAX機制取得的輝瑞疫苗，不過隨著醫療界將發起罷工，疫苗接種計畫恐怕迎來變數。

根據《韓聯社》報導，截至22日0時為止，南韓今（22）日上午9時30分共通報332起新增病例，其中313例為境內感染、19例為境外移入，同時新增5例死亡。目前南韓共累計87324例確診、1562例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增236例（首爾佔102例、京畿道佔116例、仁川佔18例）；江原道新增19例；釜山新增12例；慶尚北道新增11例；忠清北道新增7例；忠清南道新增6例；慶尚南道新增5例；大邱、光州、全羅北道各新增4例；全羅南道新增3例；大田新增2例。

從主要群聚感染案例來看，京畿道南楊州市某塑膠製造工廠累計163例；忠清南道牙山市Kiturami熱水器工廠累計170例；江原道旌善郡9名造訪同間教會的居民確診。另外，首爾市龍山區順天鄉大學首爾醫院、京畿道議政府市舞蹈練習場、京畿道龍仁市某健身房等皆持續傳出確診者。

►南韓新冠今增416例！百人大規模群聚感染「仍未平息」

聽Podcast掌握國際局勢