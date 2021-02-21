《北緯38度》：北韓仍持續寧邊核武鈾濃縮工廠運作！

▲位於北韓平安北道寧邊郡核設施的核反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國前總統川普曾經自豪，因其任內與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩舉行3次世紀性會談，並透過包括經濟制裁等手段軟硬兼施，使得北韓2017年起便不再進行核武試爆與戰略飛彈試射。然而，美國情報當局根據衛星測所捕捉到的各種跡象，指出北韓並未放棄進行核武相關活動，其中位於寧邊的鈾濃縮工廠，依舊進行相關活動。

核武專家帕比安（Frank V. Pabian）、衛星相片分析師傑克•劉（Jack Liu）向美國華府智庫「北緯38度」（38 north）投書，透過今年1、2月北韓寧邊核武設施園區的衛星相片進行分析。他們表示，園區內的核子反應爐雖已停止運轉，但鈾濃縮工廠（UEP）在冬季仍持續運轉中。據悉，核子反應爐主要生產用於研發核武的鈽、UEP則用於生產濃縮鈾。

2名專家表示，雖難以透過衛星偵測相片來分析UEP是否正在運作，然而透過一些周遭的跡象，例如在某段固定的時間內，藉由特殊軌道車與貨車的停放位置，來推測UEP是否運作。

他們表示，今年1月3日的衛星相片中，可以看到3輛軌道車停靠在UEP工廠附近；在2月11日的相片，可見到3輛軌道車離開UEP工廠的堆積場，轉而前往寧邊地區。除了軌道車以外，他們還在1月30至2月11日之間的衛星相片中看到，疑似裝有液態氮的大型貨車正停靠在UEP；而至於放射化學實驗室，則僅停靠1至2輛車，沒有其他特別的活動徵兆。

據悉，依照過去北韓當局的行為模式與習慣，這些軌道車一年以內會有2、3次停靠在UEP東邊的轉乘站，負責運輸用於進行化學實驗的內容物，停留約4周後才離開。

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