臺南左鎮化石園區互動展區人氣夯　賞鯨魚、挖化石好玩又好拍

臺南左鎮化石園區近日居然掀起一股賞鯨熱潮？原來園區運用了最新的互動科技與即時運算技術，以及繪本式美術插畫，打造令人讚嘆的沉浸式影音互動劇場，邀請民眾與鯨魚共同悠遊享受海底美景。

「鯨劇場」運用十一臺投影機與即時運算技術，以藝術家林純用先生的木刻夾板作品「鯤鯓的擱淺與死亡」出發，帶著民眾潛入海中，與抹香鯨大寶的一起悠遊，跟著牠一同浮出海面換氣，再鑽入海裡開心地捕食最愛的大王魷魚。

可惜好景不常，大寶游進混濁髒亂的海域中，不小心吃進了許多塑膠垃圾，最終失去力氣在沙灘擱淺，慢慢地闔上雙眼永遠睡著了，幻化成無數光點後，引導觀眾觀看背後的木刻夾板作品。透過繪本式美術風格與多媒體影音科技手法呈現，完全吸引了現場大小朋友的專注目光。

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除此之外，館方將化石形成的過程融入到展區互動形式內，設置「超時空化石學園」，將互動內容以化石形成的三階段過程切分。第一日的探索主題中，邀請民眾回到數十萬年前，踩在可能是菜寮溪的河水上，與可愛插畫風格描繪的左鎮動物群們熱情打招呼，做出對應動作便能召喚牠們來到眼前，別忘了把握動物停留時合影留念。第二日的埋骨，則是藉由手部揮動將動物的骨骸掩埋，等待石化作用的進行。第三日的開挖，則是引導民眾將深埋的化石透過撥土挖掘，讓化石重現天日，挖掘完成時還會跳出對應的動物剪影，快來體驗看看你都挖到了哪些動物的化石呢？

無論是與鯨魚共同悠游海底的唯美沉浸式「鯨劇場」，或是讓小朋友奔跑跳躍的「超時空化石學園」趣味互動遊戲，都是在臺南左鎮化石園區不容錯過的熱門拍照點。

連續假期不如走一趟臺南左鎮化石園區，以好玩好拍、創新互動、寓教於樂的知性教育內容，開啟嶄新的一年。

臺南左鎮化石園區

臺南市左鎮區榮和里61-23號

開館時間：09:00~17:00 (每周二休館) 最後入館時間：16:30

（完整文章請看城市美學新態度）

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