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西濱20車連環撞！濃霧中怎開　交通部解答「5項保命關鍵」

記者趙蔡州／綜合報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段21日發生嚴重車禍，由於事件發生時濃霧瀰漫且能見度極低，導致第一輛轎車發生追撞事故後，後方駕駛們根本來不及閃躲，車輛全部撞成一團。高公局日前就公布了每年霧季來臨時「易起霧路段」，還有5項如何在濃霧中避免車禍或避免二次追撞的保命方式。

▲▼西濱20車連環撞車禍，半身車畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西濱20車連環撞現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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交通部高速公路局表示，台灣每年冬春2季容易發生起霧情形，本局就整理每年11月至隔年3月，高速公路易起霧路段，包含國道1號內湖、林口、楊梅、三義、彰化、員林、西螺、新營及仁德；國道3號七堵、樹林、龍潭、關西、香山、南投、竹山、梅山、關廟及田寮；國道5號坪林；國道6號霧峰至國姓等。

▲▼西濱車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼西濱連環撞，行車紀錄器畫面曝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲男子遭後車再次追撞波及。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

高公局指出，起大霧或濃霧時能見度均在500公尺以下，對行車視線影響甚大，用路人應注意5點以確保行車安全，像是「能見度不佳時，應即開亮大燈、霧燈及危險警告燈，以提醒後方來車」、「如能見度太差時，應從最近之交流道駛離高速公路，請避免將車輛停於路肩上。」

還有「霧中行車時，應保持較長的跟車距離，小心駕駛並避免變換車道，切勿緊急煞車或將車輛停於車道上，以維護行車安全」、「行車途中隨時收聽路況廣播或路況報導，注意高速公路沿線提供之資訊提早獲知路況，除了能事先有心理準備，也能進行相關的防範措施。」

若真的不幸發生車禍，在車輛還能移動的情況下，應先拍攝車禍現場照片，接著盡快把車輛移到路肩，避免因為後車發生二次追撞；若車輛已經損壞，但人可以下車移動，就要避免停留在車子附近，避免萬一發生二次追撞遭到波及。

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