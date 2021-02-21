食品業拚疫後振興　3月推「桃園人挺桃園人」加碼優惠

▲市長鄭文燦製作「COW過來」牛年創意餅乾。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦21日視察蘆竹區金格食品「卡司‧蒂菈樂園」防疫作為表示，隨著疫情逐漸舒緩，市府將與旅行社共同推動觀光促銷，金格食品也以跨產業異業結盟，與電影院、飯店、劇團、遊樂園等進行聯合促銷，3月起推出「桃園人挺桃園人」活動，桃園人只要出示證件12歲以下免費入園，再加碼商品禮盒第二件8折優惠促銷。

▲金格食品「卡司‧蒂菈樂園」3月起推出「桃園人挺桃園人」活動。（圖／市府提供）

鄭市長表示，桃園擁有全台最多元豐富的觀光工廠，金格食品總經理林世閎擔任上屆桃園觀光工廠協會理事長期間，推動觀光工廠戶外教學課程折抵學校教學時數，許多觀光工廠也一同跟進。由於金格卡司‧蒂菈樂園的學生參觀人數較多，因此金格也配合政府相關防疫措施，採取高規格防疫標準，特別加強館內消毒，打造安全、乾淨的舒適場域，參觀民眾可以放心進行戶外教學及DIY課程。

▲金格食品「卡司‧蒂菈樂園」採取高規格防疫標準。（圖／市府提供）

鄭市長表示，金格卡司‧蒂菈樂園為國際亮點觀光工廠，除了有好吃的年輪蛋糕等食品，DIY教室也是兒童的城堡，讓每個孩子可以發揮想像力，歡迎民眾在疫情之後來金格卡司‧蒂菈樂園進行春節旅遊，學校也可選擇觀光工廠進行戶外教學，會有很多意想不到的收獲。鄭市長也與跨世代小粉絲Fifie一起開箱試吃達克瓦茲、格芙蕾、香草餅乾，以及牛年專屬的哞星人烙印鮮奶蛋糕禮盒等新品，並製作「COW過來」牛年創意餅乾，祝願牛年好運，桃桃」不絕。

包括立法委員鄭運鵬、湯蕙禎、市府觀旅局長楊勝評、經發局專委簡偉崙、蘆竹區長蔡志揚、金格食品董事長吳如英、總經理林世閎等均一同視察。

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