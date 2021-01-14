桃園1期作停灌補償申請至26日　航空城內2,000公頃農地亦受理

▲桃園管理處大竹工作站，受理停灌補償申報。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日於視察農水署桃園管理處大竹工作站，受理停灌補償申報情形表示，石門水庫水情依然嚴峻，桃園除了桃三灌區以外，其餘約1萬5,361公頃農田1期作停灌休耕。桃園管理處自1月7日起至26日開放農民申請休耕補償，包含航空城內約2,000公頃農地亦可申請；而桃園管理處目前共受理8,649件申請、申報面積3,952公頃、申請率26%。

▲鄭文燦視察農水署桃園管理處大竹工作站，受理停灌補償申報。（圖／市府提供）

桃園除了桃三灌區7,100公頃供灌以外，其餘灌區約1萬5,361公頃農田1期作須停灌休耕，截至1月13日下午5時為止，桃園管理處共受理8,649件申請、申報面積3,952公頃、申請率26%，後續也請相關單位加強宣導，請地主或實際耕作者在期限內提出申請。

▲桃園管理處灌溉股長原道安簡報。（圖／市府提供）

鄭市長提到，約有2,000公頃農田位於航空城計畫範圍內，其中96%地主已經繳交權狀給市府。依據農委會法令解釋，今年停灌補償是針對去（2020）年實際耕作者，此外，航空城內農地相關產權移轉登記預定於今年6月底完成，在農地未完成產權移轉前農民仍享有灌溉權益，因此，桃園管理處仍將依程序受理該區域農民停灌補償申請，以維護農民應有權益。

▲桃園1期作停灌補償申請至26日。（圖／市府提供）

農田水利署署長蔡昇甫表示，外界關心航空城內農地是否也能申請停灌補償，尚未完成產權移轉前，航空城內農地還是法定灌溉區域，此外，因應目前水情嚴峻，法定灌區無法正常供水，政府公告停灌補償措施，航空城內農地也在公告範圍內，可以申請補償金，只要經審查，農地2020年確有耕作事實，農委會將儘速核撥補償金。

農田水利署桃園管理處處長何明光表示，2021年第一期作停灌區域範圍內農民，可以就近於桃園、大竹、大園、大崙、草漯、新坡、觀音、大溪、新莊、海山、湖口、新屋等12個工作站，以及平均分站、大坡分站等2個分站辦理停灌補償申請，並開放跨站申請。

包括立法委員黃世杰、市議員郭麗華、游吾和、劉勝全、農水署署長蔡昇甫、農水署桃園管理處處長何明光、大竹工作站站長黃朝琨、市府農業局長郭承泉、新聞處長詹賀舜、地政局代理局長蔡金鐘、蘆竹區長蔡志揚等均一同視察。

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