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疫期人潮僅剩1成！　鄭文燦視察金格食品及觀光工廠了解紓困需求

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▲鄭文燦視察金格食品

▲金格食品總經理林世閎（左）捐贈桃園市內責任醫療院所1萬份三笠燒。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受疫情影響，桃園28家觀光工廠有6家暫停營業，但多數觀光工廠加強防疫措施，持續開放。市長鄭文燦18日前往蘆竹區視察「金格卡司蒂菈樂園」觀光工廠，瞭解金格食品工廠及其觀光工廠的防疫措施，及紓困需求，同時接受金格食品總經理林世閎捐贈桃園市內責任醫療院所1萬份三笠燒，感謝第一線醫護人員的辛勞。

▲鄭文燦視察金格食品

▲鄭文燦視察金格食品了解紓困需求。（圖／市府提供）

「卡司‧蒂菈樂園Castella Land」是由生產長崎蛋糕著名的金格食品打造，由日本獲得普利茲克獎的建築師所設計興建，兼顧環保綠能與夢幻歐風樂園，為桃園國際亮點觀光工廠，非常有特色，適合親子來此學習、認識食品。

▲鄭文燦視察金格食品

▲受疫情波及，觀光工廠參訪人潮僅剩1成。（圖／市府提供）

而今年是金格食品40周年，卻適值疫期，卡司蒂菈樂園受疫情影響，參訪人潮僅剩1成，營運艱困但並未因此歇業，仍堅守員工生計，不輕言減薪，疫情期間除加強園內清潔消毒及員工自主防疫措施外，也進行教育訓練，充實員工能量，期疫情早日退散，明（2021）年春季迎接新廠房落成，繼續往前走。

▲鄭文燦視察金格食品

▲金格食品工廠及其觀光工廠的防疫措施。（圖／市府提供）

鄭文燦於聽取金格營運狀況與紓困需求後表示，目前桃園有6家觀光工廠於疫期暫停營業，也有部分觀光工廠減少人力，整體營業狀況下降5至9成，市府未來的紓困對策，食品工業與觀光工廠應分開處理，觀光工廠與銷售的店鋪應適用服務業，將協助爭取薪資補貼4成的方案，另有關食品業者口罩需求，市府將協調產線調度口罩，補足防疫資源缺口，也會邀集民間團體採購觀光工廠的食品，協助度過難關。

▲鄭文燦視察金格食品

▲▼鄭文燦視察金格食品及觀光工廠。（圖／市府提供）

▲鄭文燦視察金格食品

鄭文燦說，桃園觀光工廠一年的遊客數平均達300多萬以上，觀光工廠是桃園的亮點，全國食品業重要的代表性企業，半數以上在桃園，市府將盡最大力量支持食品工業與觀光工廠，陪伴度過紓困期。

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