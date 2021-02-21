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威權時期1153人被處死　促轉會公布前10名「判處大量死刑」軍法官

▲▼促轉會公布威權時期判處最多死刑的10名軍法官。（圖／翻攝自促轉會臉書）

▲促轉會公布威權時期判處最多死刑的10名軍法官。（圖／翻攝自促轉會臉書）

記者袁茵／台北報導

促轉會將於26日舉辦「解碼壓迫體制：台灣轉型正義資料庫研究成果發表會」​，將說明軍法官在何種制度架構下進行審判，以及軍法官在判生判死之際，面臨了什麼樣的多重情境。​而促轉會20日先揭露，有10名軍法官在威權統治時期判處大量死刑，且從上萬筆軍事審判案件中，終審判處死刑者達1153人。

「台灣的壓迫體制參與者有誰？也許可以來看看這些數據。​」促轉會20日表示，根據台灣轉型正義資料庫最新的統計資料，有10位軍法官在威權統治時期判處大量的死刑，依序是殷敬文203次、彭國壎181次、范明167次、周咸慶165次、王名馴161次、邢炎初138次、鄭有齡66次、甘勵行66次、陳慶粹41次、解寄寒38次。​

促轉會提到，從資料庫上萬筆軍事審判案件中，終審判處死刑者共達1,153人，就在資料庫上線滿一周年之際，跨領域的分析角度也得以針對各個環節的體制參與者展開系列探問，例如為什麼是這幾位軍法官判處的死刑最多等，因為根據資料庫統計，警備總部軍法官在1956年以前約100名左右，而排名前10位的判死軍法官自1950年以來就出現審判紀錄，案件量累加的結果也使得部分軍法官判死案件特別多。​

促轉會表示，但最重要的原因還是軍法官們置身其中的環境，《懲治叛亂條例》第2條第1項也就是俗稱的「二條一」，唯一死刑，最常見的罪名是「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」；至於《懲治叛亂條例》第5條則是「參加叛亂之組織或集會者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑」，第2條與第5條在解釋上的模糊空間，可說是開啟了政治犯生離死別的岔路。​

促轉會舉例，吳哲雄1952年5月因《懲治叛亂條例》第5條遭到起訴，理由是他涉及民主自治同盟，並且閱讀《唯物論辦證法》與《鋼鐵是怎樣煉成的》等書。審判階段，軍法官甘勵行認定吳哲雄「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」，以二條一、《刑法》第59條減刑論處。判決書到了總統府參軍長桂永清階段，則認為吳哲雄「僅多閱讀反動書刊參加集會或於談論中為匪宣傳」，建議改以第5條「參加叛亂組織」論罪。​

促轉會說，但當這份判決書最終送到故總統蔣中正手上時，最終仍決定以二條一處罰被告，並且沒收被告財產。於是閱讀反動書刊的吳哲雄處以有期徒刑15年，使得同樣的書籍閱讀行為，卻在解釋上有著截然不同的差別。​

促轉會也舉了另一個例子，1954年12月呂敏遜因為涉及基地組織，擔任燒飯、搭蓋草寮及開墾山地等工作，並閱讀匪共黨員手冊，被承審的軍法官范明、殷敬文、王名馴原本認定違反第5條，判處有期徒刑12年，可是蔣中正不同意，批示「應發還嚴為復審」，因此三名軍法官改以二條一，將負責燒飯種植的呂敏遜判處死刑。​

最後，促轉會表示，起訴時是第5條，但是終審時加重刑度變成二條一者，總共160筆資料，這些案例大多發生在1956年制定的《軍事審判法》之前；至於起訴時是二條一，但在終審減輕為第5條者，總共122筆資料，然而其中又僅有39筆發生在1956年之後，更完整軍事判決的樣貌​將於26日舉辦的「解碼壓迫體制：台灣轉型正義資料庫研究成果發表會」公布。

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