趙少康「亡國論」選總統　陳水扁：起手式是錯的！穩死

▲陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

中廣董事長趙少康主打亡國論，想選黨主席，放眼2024總統大選。對此，前總統陳水扁認為，起手式是錯的，除非未來有所調整，要不然穩死。

陳水扁17日在臉書表示，去年的10月30號才在台南見過面，當然也因為那一次的見面，他才有想要主持電台節目的想法，聽說趙少康對許多人說阿扁轉很快，當初如果沒有教他，他不可能去主持電台的節目，所以對於趙少康競選國民黨主席最主要的理由，是對整個國家未來的前途發展有一些憂慮，說這樣再繼續下去可能會亡國。

▲趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）



「又來了」陳水扁提到，1994年台北市長選舉，萬萬沒有想到，趙少康把台北市長，一個地方政府的選舉提高到國家級儼然是總統大選一樣，在政見發表會上提出，如果讓他選上市長中華民國會滅亡，這就是大家所知道的芒果乾亡國論，開山鼻祖就是趙少康，與他提出的快樂希望有很大的反差，很多人沒辦法想像，怎麼一個台北市的市長選舉變得這麼的緊張，他做市長中華民國就滅亡，他才笑笑地回應一句話，有這麼嚴重嗎？就是這樣來的。

陳水扁提及，最後證明，他做過4年的台北市市長，中華民國沒有滅亡，中華民國的國旗照樣在台北市政府大樓升起，他做總統8年2任，國旗也沒有被撤下來過，每天總統府的高層憲兵把它升起，趙少康現在要來選黨主席，當然可以理解可能是因為要搶深藍的選票、黃復興黨部的選票，或搶韓粉的選票，趙少康要來帶領國民黨，有些人說不排除2022甚至2024總統大選，「阿扁要給他下一個結論，起手式是錯的」。

陳水扁認為，對趙少康來說，除非未來有所調整，要不然穩死，所以一而再、再而三的證明給大家看，就像早期很多的台獨聯盟的龍頭老大，黑名單解除後一個一個回來，有些人還選上縣市長，台獨聯盟的主席做中華民國地方選舉，很多縣市的縣市首長一樣，那支旗子再怎麼不喜歡，較早在美國，想要把它撤下來，要推翻還是取代，做縣長還不是要照常升起來，所以都沒有那麼的嚴重，現在變成參選動機，煩惱國家會亡國，再次重複以前所講的那一句話，「有那麼嚴重嗎」？