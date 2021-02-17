挨批「芒果乾」開山鼻祖　趙少康反擊陳水扁：希望快樂能當飯吃？

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

前總統陳水扁批評中廣董事長趙少康是「芒果乾」亡國論開山鼻祖，對此，趙少康則反擊陳水扁一再強調的「希望快樂」不能當飯吃，不正視台灣的危機，機會正在快速流失。

陳水扁17日在臉書表示，趙少康競選國民黨主席最主要的理由，是對整個國家未來的前途發展有一些憂慮，說這樣繼續下去會亡國，「又來了」，1994年台北市長選舉，趙少康把台北市長，一個地方政府的選舉提高到國家級儼然是總統大選一樣，在政見發表會上提出，如果讓他選上市長中華民國會滅亡，這就是大家所知道的芒果乾亡國論，開山鼻祖就是趙少康，與他提出的快樂希望有很大的反差，很多人沒辦法想像，怎麼一個台北市的市長選舉變得這麼的緊張。

對於陳水扁的說法，趙少康也予以反擊，他指出，1994年和陳水扁辯論時批評的義和團，現在更加嚴重，「1450」到處出征出草，嚇得理性聲音都出不來，只有民進黨一黨獨大、一黨獨霸，「再這樣下去，台灣會有前途嗎？國家能夠和平繁榮嗎？」

趙少康質疑，正受穀賤傷農之苦的農民真的有「希望快樂」嗎？找不到工作、飽嘗低薪之苦的年輕人真的有「希望快樂」嗎？大陸觀光客不來，幾百萬觀光、旅遊、伴手禮業者真的有「希望快樂」嗎？用選舉口號欺騙選民容易，「希望快樂」真的能當飯吃嗎？

對於自己重返政壇的使命感，趙少康直說，民進黨用反中、抗中的迷幻藥麻醉民眾，不正視台灣的危機，機會正在快速流失，強調不能被民粹綁架，不要自欺欺人，要清醒、理智看清國際形勢轉變，面對台灣的挑戰和危機，找到出路。