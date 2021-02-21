台南住商大樓有疑確診者警方不知？　衛生局：自主健康管理的人不用通報警局

圖：台南市衛生局衛生局疾管科長蔡玲珊指出，自主健康管理的人要帶口罩，只要不出入公共場所、不參加聚會、聚餐，是不用通報警察局。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對外界質疑台南1棟商業大樓驚傳出現新冠肺炎確診者，台南市警局、當地分局都不知有此事，員警都要定時到該大樓巡簽，會將員警安全暴露在疫情危險中，衛生局疾管科長蔡玲珊指出，自主健康管理的人要帶口罩，只要不出入公共場所、不參加聚會、聚餐，是不用通報警察局。

此言引起基層員警不滿，基於公務一體，警方常需配合衛生局執行防疫勤務，防疫相關規定警察也知道，通知警方又不會洩密，只是讓員警執勤更會注意安全，衛生局相關人員心態有問題，一出事就踢給中央，那衛生局疾管人員有事也去找中央處理，不要找警察局。

全球COVID19新冠肺炎國際疫情嚴峻，台南市衛生局指出，入境台灣後經居家隔離、居家檢疫期滿後如安排自費採檢，經醫院安排採檢，自採檢醫院返家後，於接獲通知檢驗結果前，應留在家中，千萬不可外出，如接獲檢驗結果為陰性後，仍需自主健康管理滿7天。

衛生局局長許以霖表示，自主健康管理7天雖然感染風險已降低，但仍無法完全免除，故自主健康管理期間要避免出入公共場所，以降低可能傳播風險。由於用餐時無法全程佩戴口罩，自主健康管理期間應避免外出用餐，建議可外帶食物儘速返家食用；聚餐或聚會為交流場合，難以落實全程佩戴口罩，亦難以避免近距離交談，具有傳染風險，故自主健康管理期間禁止聚餐或聚會，禁止參加大型活動，因參加人數眾多、不易保持社交距離，會近距離接觸不特定人士的特性，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度，自主健康管理者雖然感染風險已降低，但仍無法完全免除。

衛生局長長許以霖再次強調如未確實遵守各項自主健康管理規定，係違反「傳染病防治法」第48、58條，衛生局將依同法第67、69條，處新台幣6萬以上至30萬元以下罰鍰或新台幣1萬以上15萬元以下罰鍰。



台南市長黃偉哲提醒國際疫情持續嚴峻，台灣防疫是否成功，有賴政府、民間攜手合作，守護國人健康；提醒民眾務必落實防疫新生活運動與秋冬防疫專案，請市民如有新冠肺炎（COVID19）防疫相關問題，可撥打衛生局防疫專線06.2880180諮詢。

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