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新兵「五力」報到！三峽警分局基層幹部換新血　力求：人民最大

▲▼三峽警分局新到任所長及交通分隊長舉行布達典禮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三峽警分局新到任所長及交通分隊長舉行布達典禮。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市警方19日進行基層幹部大調動，三峽警分局包含吉埔、橫溪等4個派出所所長及交通分隊長皆換新血，並舉行到任布達典禮，場面隆重；分局長許芳毅表示，期許基層幹部能夠貼近地方，結合義警、民防、志工、守望相助隊、警友等「五力」，秉持局長大仁哥的「人民最大」工作理念，落實社區警政工作。

此次不同以往布達方式，改為分別在吉埔、橫溪、北大、鳯鳴派出所駐地舉行所長到任布達典禮，主要目的是期勉新到任單位主管除秉持前任優良作為，並且更用心為治安、交通努力及為民服務工作。

參加布達觀禮除轄區立法委員、市議員服務處代表、鶯歌區長施明慧外，另三峽警友辦事處主任、各警友站站長、志工、義警民防等民間團體以及友軍單位、地方仕紳也都到場以行動表示支持，同時也代表著對警察工作的期望。

三峽警方表示，17日春節年假結束，上班首日警察局即公布共125名陞職異動名單，並統一在2月19日完成人事布達。局長黃宗仁以「人事公道」原則，排除關說，讓警察人事調整更為公開透明。本次三峽警分局轄下新到任單位主管分别為吉埔派出所巡官張凱昱、橫溪派出所巡官林合豐、鳯鳴派出所巡官黃奇偉、北大派出所巡官簡進泉兼任所長職務，另交通分隊長則由巡官蔡佳良接任。

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