曝「優先想打這兩種疫苗」　醫盼指揮中心看到：抱歉又失言了

▲法、德、瑞典等歐洲國家爆出前線醫護人員接種AZ疫苗後，出現副作用「集體請假」。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣從COVAX取得的20萬劑AZ疫苗最快在本周到貨，將由33.2萬醫事人員優先施打。不過，胸腔重症醫師蘇一峰表示，「身為醫療人員，我們優先想打的是『輝瑞』與『莫德納』疫苗，請主管機關往這個方向努力，非常感謝。聽說指揮中心有在看我文章，特別來拜託一下。」

台灣從COVAX首批分配的AZ疫苗為韓國廠生產，估計最快月底抵台、3月可以施打。指揮中心發言人莊人祥20日表示，食藥署20日通過AZ疫苗為德國、韓國、義大利三個廠，未來如果有任何一間疫苗運到台灣，有隨附合格的檢查報告，食藥署會在7天之內完成封緘等程序；如果文件不完備的話，就需要拖到40天。

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但法、德、瑞典等歐洲國家，卻爆出前線醫護人員接種AZ疫苗後，出現副作用「集體請假」，政府也暫停施打，被問到是否會影響台灣施打政策？

對此，指揮官陳時中表示，任何措施都有可能，近期傳出相關國家作為，指揮中心也予以高度重視，不過，目前相關數目並不多，不良反應也需做區隔；但近期英國打得比較多，卻沒有異常狀況，現階段還是依循WHO政策，朝18歲以上、南非變種病毒也適用的原則進行，也會持續關注國外相關政策與數據。

▲▼蘇一峰說，「身為醫療人員，我們優先想打的是輝瑞與莫德納疫苗。」（圖／路透）

國內除了取得AZ疫苗，另也採購505萬劑莫德納（Moderna）疫苗。食藥署長吳秀梅說，相關緊急授權申請目前亦在進行中。

此外，台灣採購美國輝瑞（Pfizer）和德國BNT共同研發的疫苗卡關。指揮中心指揮官陳時中17日透露，台灣原本向BNT直接洽購500萬劑輝瑞／BNT疫苗，合約簽訂在即，卻受「外力介入」被攔截。但隔一天、18日德國BNT表態將向台灣提供新冠肺炎疫苗。對此，陳時中回應相當歡迎，BNT主動表達這樣善意，「我們希望本來合約能繼續把它完成。」

而蘇一峰20日在臉書發文，「抱歉又要失言了 ，身為醫療人員，我們優先想打的是輝瑞與莫德納疫苗，請主管機關往這個方向努力，非常感謝。聽說指揮中心有在看我文章，特別來拜託一下。」

▼陳時中。（圖／指揮中心提供）

▼蘇一峰臉書發文。（圖／翻攝蘇一峰臉書）