　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

AZ疫苗最快本周到！　醫護恐現「拒打潮」原因曝光

▲▼牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發疫苗,AZ疫苗。（圖／路透）

▲牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發的AZ疫苗，在歐洲多國傳出副作用。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

台灣從COVAX取得的20萬劑AZ疫苗最快在本週到貨，將由33.2萬醫事人員優先施打，但這批「牛津／AZ」疫苗在歐洲數國頻傳有醫護人員接種後出現不良反應，就有專家擔心會出現「醫護拒打潮」，更影響民眾意願。

根據《聯合報》報導，林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成表示，這批「牛津／AZ」疫苗已有部分國家宣布緩打，台灣的疫情不比國外嚴峻，拒打潮恐怕比國外更明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃玉成指出，若對這批疫苗有疑慮，而且之後還有其他品牌能選擇，醫護人員自然會有所考量，他認為政府可以將這批疫苗擴大給醫護外的類別對象，或等到莫德納疫苗到貨再一起開放施打，降低拒打潮。

台大兒童醫院院長黃立民則表示，所有疫苗接種都會出現拒打問題，疫苗到貨前就應詳細說明風險，與其想降低醫護拒打，好好和民眾溝通、降低全民拒打率才更可行。

▲▼0218中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中表示，台灣會高度關注國外相關政策和數據。（圖／指揮中心提供）

針對國外醫護頻傳接種後出現不良反應，陳時中先前表示，只要施打疫苗，就會有不良事件傳出，只是速度快慢問題，但因為疫苗並非強迫施打，國家也有責任隨時監控相關疫苗不良反應，做出正確判斷，除非情況嚴重，專家也停出警訊時，才會考慮停打。

陳時中強調，台灣疫苗施打率高，我國專家對經驗研判也充足，指揮中心對歐洲傳出的不良事件高度重視，也會持續監測相關數據。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
228連假天氣出爐　今晨7.4℃「一路好天氣」下波有雨時間曝
罔腰拍孕照「超音波機」曝！醫生認出：高雄僅3間　疑在前鎮拍攝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人潮驟減千萬！士林夜市「百包垃圾丟花圃」　居民怒檢舉

興大解密「花被密碼」發現蘭花花色、老化之謎　登頂尖期刊

228連假天氣出爐　今晨7.4℃「一路好天氣」下波有雨時間曝

AZ疫苗最快本周到！　醫護恐現「拒打潮」原因曝光

花蓮凌晨規模3.9地震　最大震度3級

用Chrome的人業績比Safari好！研究：瀏覽器選擇透露職場優勢

罔腰拍孕照「超音波機」曝！醫生認出：高雄僅3間　拍攝疑在前鎮

「小蔡依林」闖鐵軌拍網美照！　深夜在IG緊急發文道歉了

老店驚爆回收鹹湯圓！　7旬嬤無奈喊冤「是多煮的」：誤會一場

嘉義雞肉飯被爆兇客！店家道歉：她個性比較直

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

蘭嶼校貓秀「衝天抓燕」神技！等嘸開學餓壞...網笑：偷學飛魚

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

人潮驟減千萬！士林夜市「百包垃圾丟花圃」　居民怒檢舉

興大解密「花被密碼」發現蘭花花色、老化之謎　登頂尖期刊

228連假天氣出爐　今晨7.4℃「一路好天氣」下波有雨時間曝

AZ疫苗最快本周到！　醫護恐現「拒打潮」原因曝光

花蓮凌晨規模3.9地震　最大震度3級

用Chrome的人業績比Safari好！研究：瀏覽器選擇透露職場優勢

罔腰拍孕照「超音波機」曝！醫生認出：高雄僅3間　拍攝疑在前鎮

「小蔡依林」闖鐵軌拍網美照！　深夜在IG緊急發文道歉了

老店驚爆回收鹹湯圓！　7旬嬤無奈喊冤「是多煮的」：誤會一場

嘉義雞肉飯被爆兇客！店家道歉：她個性比較直

以色列衛生部：輝瑞疫苗打2劑　預防感染95.8%有效

「華爾街銅牛」創作者逝世　義大利藝術家莫迪卡享壽80歲

《小熊維尼與蜂蜜樹》55周年！焦糖色娃娃、手繪後背包全抱回家

人潮驟減千萬！士林夜市「百包垃圾丟花圃」　居民怒檢舉

興大解密「花被密碼」發現蘭花花色、老化之謎　登頂尖期刊

渣男冒充板橋林家後代　按摩妹想「靠他過下半輩子」反被騙近百萬

拜登宣布德州進入「重大災難狀態」　反拜州長態度大變：謝謝總統

228連假天氣出爐　今晨7.4℃「一路好天氣」下波有雨時間曝

試車自撞2死！警3疑點逼出實情　倖存男大生認酒駕：很害怕才沒講

Jennie戴「果凍戒指」引粉絲討論！鮮豔糖果色超像玩具　疊多個更吸睛

小柴躺滿沙發睡到液態化　「流到地上」驚醒：大家呢？

生活熱門新聞

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

大露背正妹刮刮樂！　眼尖網友發現是她

老店驚爆回收鹹湯圓！　7旬嬤無奈喊冤

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

罔腰拍孕照　拍攝地點疑在前鎮

闖鐵軌拍照　呂妍芯發文道歉了

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

女店員「根本富王鴨肉翻版」　在地人：從不吃

嘉義雞肉飯被爆兇客！店家道歉：她個性比較直

AZ疫苗最快本周到！　醫護恐現「拒打潮」原因曝光

手機包膜等2小時！員工1動作惹怒正妹

啾啾鞋解析「統神端火鍋」10個冷知識！衝YT發燒第一

老師改「超中二」LINE名...被揪出崩潰：我是腦殘

更多熱門

相關新聞

AZ疫苗副作用頻傳！醫說「當然打」有原因

AZ疫苗副作用頻傳！醫說「當然打」有原因

台灣才剛從COVAX取得20萬劑AZ疫苗，最快下週到貨。歐洲數國卻爆出醫護人員接種後出現不良反應暫停施打。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日表示，目前接種措施維持不變。專家被問及是否願意施打時，也表示「當然會！」，但建議指揮中心不要讓醫護選廠牌，「不然跟本自找麻煩。」

英美澳歐盟囤疫苗超過所需10億劑

英美澳歐盟囤疫苗超過所需10億劑

台灣東洋嚴正澄清　直播主曝BNT破局不實

台灣東洋嚴正澄清　直播主曝BNT破局不實

等到了！　100萬劑疫苗抵港

等到了！　100萬劑疫苗抵港

史瓦帝尼國王染疫靠台灣贈藥康復！陳時中證實

史瓦帝尼國王染疫靠台灣贈藥康復！陳時中證實

關鍵字：

疫苗陳時中AZ疫苗

讀者迴響

熱門新聞

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

家住高雄遭調職台北　月薪7萬女處長告贏家樂福

母女拜四面佛求6萬！隔天遭汽車暴衝追撞

即／拜登批准德州進入重大災難狀態

台中屁孩保時捷載妹！嗆警「外套9萬」別拉

男人一生精子量＝6瓶可樂？專家曝「尻太多」下場

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

農曆年後運勢最旺3生肖公開！

《木曜4》破200萬訂閱！2.3萬人狂刷「一日環島」

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面