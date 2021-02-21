AZ疫苗最快本周到！　醫護恐現「拒打潮」原因曝光

▲牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發的AZ疫苗，在歐洲多國傳出副作用。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

台灣從COVAX取得的20萬劑AZ疫苗最快在本週到貨，將由33.2萬醫事人員優先施打，但這批「牛津／AZ」疫苗在歐洲數國頻傳有醫護人員接種後出現不良反應，就有專家擔心會出現「醫護拒打潮」，更影響民眾意願。

根據《聯合報》報導，林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成表示，這批「牛津／AZ」疫苗已有部分國家宣布緩打，台灣的疫情不比國外嚴峻，拒打潮恐怕比國外更明顯。

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黃玉成指出，若對這批疫苗有疑慮，而且之後還有其他品牌能選擇，醫護人員自然會有所考量，他認為政府可以將這批疫苗擴大給醫護外的類別對象，或等到莫德納疫苗到貨再一起開放施打，降低拒打潮。

台大兒童醫院院長黃立民則表示，所有疫苗接種都會出現拒打問題，疫苗到貨前就應詳細說明風險，與其想降低醫護拒打，好好和民眾溝通、降低全民拒打率才更可行。

▲陳時中表示，台灣會高度關注國外相關政策和數據。（圖／指揮中心提供）



針對國外醫護頻傳接種後出現不良反應，陳時中先前表示，只要施打疫苗，就會有不良事件傳出，只是速度快慢問題，但因為疫苗並非強迫施打，國家也有責任隨時監控相關疫苗不良反應，做出正確判斷，除非情況嚴重，專家也停出警訊時，才會考慮停打。

陳時中強調，台灣疫苗施打率高，我國專家對經驗研判也充足，指揮中心對歐洲傳出的不良事件高度重視，也會持續監測相關數據。