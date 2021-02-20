邱國正接國防部長　徐巧芯提四大改革議題「是否評估女生當兵？」

▲台北市市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文國安團隊重新布局，原任國安局長邱國正接下國防部長一職，被交付國防改革的任務。對此，台北市議員徐巧芯針對國防後備改革提出四大議題，希望邱國正可以回應。

徐巧芯表示，去年就提出許多建言，並揭露國防部後備改革的亂象，而嚴德發部長的回覆總是讓人有聽沒有懂。她指出，「後備制度改革」是在兩岸關係日漸緊張的現今最為重要的議題之一，畢竟若兩岸政策方向不變，在蔡英文的任期結束後，再過「兩年」就會碰到必須以4個月軍事訓練役男作為後備主要戰力的困境，包括美國也相當關注。

徐巧芯過去經常發表對後備軍人制度的建言，在邱國正接任國防部長後，她提出四項議題公開向邱國正請教：

一、最近接到不少役男陳情，退伍8至12年的在第一批教召就收到通知，是否與先前國防部公開說明政策「後退先用」有所不同？哪些人、在什麼情況下會被徵召？四個月訓練役到底會不會被召回訓練？抽籤的公平性如何確保？大多數人還搞不清楚政策具體內容，就接到通知回營教召，當然怨聲載道。規則必須公平、公正、公開，才能服人。

二、國軍戰力提升，不能只靠教召，必須增加對四個月軍事訓練役的訓練。且「教召」是「徵兵制」的重要配套制度，徵兵後要定期把人找回來訓練。因此要優先針對四個月的軍事訓練役，強化戰力，且延長召訓期間不應有差別。未來是否評估是否提升訓練期間至六個月？是否會重新評估女性服義務役的可能性？

三、先前國防部曾說，「後備改革後員額將由32萬人增至50萬人」，這裡提及增加的18萬人到底平均會被召回來訓練幾次？有沒有預期的標準？是帳面數字變漂亮，還是增加實質戰力？

四、在民進黨內對國安最常發表意見的新世代，非現任民進黨台北市黨部主委吳怡農莫屬，那麼邱部長對於他先前所提到「全民國防、在家當兵」的看法如何？有沒有落實可能？

徐巧芯強調，「支持加強徵兵制比重」、「教召不要柿子挑軟的吃」，也恭喜江湖人稱「邱班長」的邱國正擔任國防部長，期待看到新人新氣象，並且回應四大議題。

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