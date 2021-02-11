　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡雇主「勞健保低報、國定假日不給加班費」！台中女離職提告獲償

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲林姓女子所待的婚友社公司有諸多不合理規定，氣得她離職後上法院提告。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

在台中某婚友社擔任業務的林姓女子，因忍受不了公司多種不合理規定及待遇，在任職滿一年後決定離職，離職時她為了捍衛自己權利，遂提告要求公司清還積欠她的工資等多筆費用，並控訴雇主「勞健保低報」、「國定假日未給加班費」、「沒給特休假」等問題。台中地院審結，判婚友社敗訴須賠償林女近10萬元，以及替她補繳勞退金1萬餘元，並替她開立非自願離職書。全案仍可上訴。

林女2018年10月起在台中某婚友社擔任客服業務，負責婚友服務的銷售，薪資為底薪加伙食津貼，並依當月業績計給獎金（若業績未達標即倒扣薪資）。林女工作至2019年7月中旬時，因未領到應領的薪資，向老闆提出離職申請，後來因老闆慰留，僅請了幾天無薪假休息，隔（8）月又恢復上班。

然而，婚友社老闆後來仍不按時給付薪資，原定10日發放的工資竟遲至月底才轉帳，林女忍無可忍下決定離職，不料後來，她向上司提出要在離職前把特休假用完，怎料再遭拒絕，且老闆還以「公司財務狀況出問題」為理由，表示無法給休，僅同意用假換錢。對此，林女氣得提出勞資爭議調解，而在調解失敗後，就直接上法院提告。

林女氣憤主張，公司待遇及規定都有諸多問題，不僅要求員工不得於國定假日排休，且國定假日上班及平日加班均不發給加班費，又經常不按時發給薪酬，對於業績要求不達標即扣薪，讓她壓力大到一度做不下去。

林女再控訴，公司明明就有從員工薪資中扣除工勞、健保自付額，卻欠繳勞健保的保險費用，也未依她薪資投保、提繳勞工退休金，她工作到後期月薪已達4萬5800元，公司卻仍以最低級距申報。對此，她認為公司應她所積欠的工資、延長工時的費用、國定假日加班費、特休假工資及勞健保等費用，並且替她開出「非自願離職書」。

法庭上，婚友公司坦言確實有拖欠林女工資，但都已在她離職錢還清，又公司雖然有積欠勞保費，但勞工保險局告知，只要傳真有從原告薪資扣抵勞保費的明細給該局即可，不會影響原告申領勞工保險給付的權益；最後，公司強調林女是自請離職，不得申請「非自願離職」。

台中地院審理時，法官勘驗林女薪資單及打卡紀錄，指出婚友公司違反勞基法屬實，審結判資方需給付積欠林女的薪資3萬3000元、延長工時的加班費4964元、國定假日未休工資4620元、特休假工資2310元、資遣費2萬0266元以及失業給付短少損害2萬7240元，總計9萬4119元，並補繳1萬1182元至林女勞退金專戶，暨出具非自願離職證明書。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
女歌手爸爸年前「跌落梯子頭著地」急動刀　她痛喊：不能沒有你
雙魚座中獎機率大！　新年財運亨通「5星座」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡雇主「勞健保低報、國定假日不給加班費」！台中女離職提告獲償

恐怖情人不滿被提分！闖前女友家硬上她　完事嗆：別想封鎖我

特斯拉超吸蟑螂　車主崩潰求助...網曝「標配1隻」揭神秘原因！

蘆洲女大樓囤92公斤爆竹遭逮…嗆認識議員拒開門　消防局開罰6萬

林口改善交通設圓環反引亂象　議員親會勘：以用路人感受為優先

舞女生日出場慘遭性侵…眾小弟幫大哥脫罪「證詞一模一樣」被抓包

那些存在台灣各處的惡婆婆！推媳婦下樓嗆：別裝了…叫兒娶會生的

中風失意男坐中興橋護欄吐4字　勇警及時抱住救一命

快訊／1家3口返鄉過年花蓮自撞路樹…後座母親重傷不治釀1死2傷

就愛老MINI！何盛長把「廢鐵」變新車：救一台是一台　

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

惡雇主「勞健保低報、國定假日不給加班費」！台中女離職提告獲償

恐怖情人不滿被提分！闖前女友家硬上她　完事嗆：別想封鎖我

特斯拉超吸蟑螂　車主崩潰求助...網曝「標配1隻」揭神秘原因！

蘆洲女大樓囤92公斤爆竹遭逮…嗆認識議員拒開門　消防局開罰6萬

林口改善交通設圓環反引亂象　議員親會勘：以用路人感受為優先

舞女生日出場慘遭性侵…眾小弟幫大哥脫罪「證詞一模一樣」被抓包

那些存在台灣各處的惡婆婆！推媳婦下樓嗆：別裝了…叫兒娶會生的

中風失意男坐中興橋護欄吐4字　勇警及時抱住救一命

快訊／1家3口返鄉過年花蓮自撞路樹…後座母親重傷不治釀1死2傷

就愛老MINI！何盛長把「廢鐵」變新車：救一台是一台　

過年小賭「座位別放書」！網曝贏錢撇步：去銀行裝水喝

李芷婷爸爸年前出意外！「跌落梯子頭部著地」急動刀...她痛喊：不能沒有你

魚菜共生正流行　蔡英文捧起時下最夯「屋頂龜」驚呼超幸福

麻辣鍋輸了！「胖到爆火鍋湯底」Top4　2碗破千卡又油又香

2字頭沒下手！他後悔「沒買高雄文山特區房」　新案已站3字頭

彈劾案第二天！民主黨緊咬「選後煽動言論」　狂轟川普是暴動禍首

邊講垃圾話邊做高級料理！　盤點料理系YouTuber…看他們做菜不無聊

你太年輕！晁菘徽媒合旅日曾被冷言冷語　終於把台將推進名校

比光頭還亮眼！　護蘇貞昌隨扈爆紅獲封「特勤楊祐寧」

呆萌阿金連叼8包「代言商品」換零食　媽累喊：拜託別再拿

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

社會熱門新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

女高中生想接客　遭「性交易輔導員」騙色

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

台南2屁孩騎車踹移工！下秒自摔

國三撞「四輪朝天車」　一看驚見路中躺男屍

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

國道離奇車禍真相曝！男未繫安全帶噴飛遭撞亡

即／獵殺30kg「蘭嶼龍王鯛」　2男到案稱：誤捕

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

即／1家3口返鄉花蓮自撞　後座母親重傷不治

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

結婚生子又想找前男友復合…理由超扯網友傻眼

更多熱門

相關新聞

8成2上班族願過年正常上班　調查：工資加倍為主因

8成2上班族願過年正常上班　調查：工資加倍為主因

過年期間出勤你願意嗎？根據人力銀行調查發現，除了兼職打工賺外快以外，如果工資加倍的話，有82.4%的上班族願意在過年期間，犧牲團圓時間正常上班。

拒公司調工作地「被離職」　汽車業務提告獲償

拒公司調工作地「被離職」　汽車業務提告獲償

過年上班薪資怎麼算？　年節出勤加班費一次看懂

過年上班薪資怎麼算？　年節出勤加班費一次看懂

15家鋼鐵業者將縮短輪班間隔至8小時　影響4300人

15家鋼鐵業者將縮短輪班間隔至8小時　影響4300人

春節補假日上班應給二倍薪水　勞動部：勞資同意「這件事」要注意

春節補假日上班應給二倍薪水　勞動部：勞資同意「這件事」要注意

關鍵字：

勞資糾紛加班費勞基法積欠工資

讀者迴響

熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面