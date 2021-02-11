惡雇主「勞健保低報、國定假日不給加班費」！台中女離職提告獲償

▲林姓女子所待的婚友社公司有諸多不合理規定，氣得她離職後上法院提告。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

在台中某婚友社擔任業務的林姓女子，因忍受不了公司多種不合理規定及待遇，在任職滿一年後決定離職，離職時她為了捍衛自己權利，遂提告要求公司清還積欠她的工資等多筆費用，並控訴雇主「勞健保低報」、「國定假日未給加班費」、「沒給特休假」等問題。台中地院審結，判婚友社敗訴須賠償林女近10萬元，以及替她補繳勞退金1萬餘元，並替她開立非自願離職書。全案仍可上訴。

林女2018年10月起在台中某婚友社擔任客服業務，負責婚友服務的銷售，薪資為底薪加伙食津貼，並依當月業績計給獎金（若業績未達標即倒扣薪資）。林女工作至2019年7月中旬時，因未領到應領的薪資，向老闆提出離職申請，後來因老闆慰留，僅請了幾天無薪假休息，隔（8）月又恢復上班。

然而，婚友社老闆後來仍不按時給付薪資，原定10日發放的工資竟遲至月底才轉帳，林女忍無可忍下決定離職，不料後來，她向上司提出要在離職前把特休假用完，怎料再遭拒絕，且老闆還以「公司財務狀況出問題」為理由，表示無法給休，僅同意用假換錢。對此，林女氣得提出勞資爭議調解，而在調解失敗後，就直接上法院提告。

林女氣憤主張，公司待遇及規定都有諸多問題，不僅要求員工不得於國定假日排休，且國定假日上班及平日加班均不發給加班費，又經常不按時發給薪酬，對於業績要求不達標即扣薪，讓她壓力大到一度做不下去。

林女再控訴，公司明明就有從員工薪資中扣除工勞、健保自付額，卻欠繳勞健保的保險費用，也未依她薪資投保、提繳勞工退休金，她工作到後期月薪已達4萬5800元，公司卻仍以最低級距申報。對此，她認為公司應她所積欠的工資、延長工時的費用、國定假日加班費、特休假工資及勞健保等費用，並且替她開出「非自願離職書」。

法庭上，婚友公司坦言確實有拖欠林女工資，但都已在她離職錢還清，又公司雖然有積欠勞保費，但勞工保險局告知，只要傳真有從原告薪資扣抵勞保費的明細給該局即可，不會影響原告申領勞工保險給付的權益；最後，公司強調林女是自請離職，不得申請「非自願離職」。

台中地院審理時，法官勘驗林女薪資單及打卡紀錄，指出婚友公司違反勞基法屬實，審結判資方需給付積欠林女的薪資3萬3000元、延長工時的加班費4964元、國定假日未休工資4620元、特休假工資2310元、資遣費2萬0266元以及失業給付短少損害2萬7240元，總計9萬4119元，並補繳1萬1182元至林女勞退金專戶，暨出具非自願離職證明書。全案仍可上訴。

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