下班出車禍慘失能！16年老東家撇「職業災害」…不認帳結果曝

▲男子阿清（化名）下班途中發生車禍導致失能，公司認為此狀況屬「職業災害」僅願賠償醫療費，法院判其敗訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

男子阿清（化名）2018年間一日下班返家途中，在一路口與人發生車禍，導致心智能力嚴重受損，已達不能表達意思的程度。對此，阿清的家人代他向公司求償職業災害補償155萬餘元，但公司認為阿清的受傷與工作業務並無直接關係，僅願給付醫療費，案經法院審理；高雄地院最後判公司需再給付阿清45萬餘元。可上訴。

阿清自2002年起受雇於高雄某工程公司，每日薪資固定為1500元。阿清2018年2月21日下班後騎機車返家途中，在鳳山區一路口發生車禍，因此受有顱內出血、顏面頓挫、顱骨骨折等傷害，進而影響其心智能力，且已達不能表達意思的程度。

由於阿清是在下班後出事，經勞動部核屬職業災害，阿清的家人遂代他向公司求償醫療費、工資損失、失能給付等補償總計155萬1997元；但公司最終僅願支付醫療費，雙方調解未果後改走法律訴訟。

法庭上，工程公司主張職業災害須具備「業務遂行性」或「業務起因性」，指出勞工發生災害須在執行職務時，或是災害與勞工業務兩者之間具相當因果關係；公司強調，阿清的損害結果是與他人發生車禍所致，且事故地點也非工作場域，明顯可知此狀況應非屬勞基法定義下的職業災害，阿清理當不得依法提出補償請求，最後更表示僅願給付醫療費12萬5千元。

高雄地院審理時認為，阿清「下班途中」發生事故受傷屬於職業災害，公司依法本應給付醫療費用及工資補償；另工程公司低報勞健保，以致阿清失能給付短少的損害，公司也應給付差額；審結判公司須給付阿清醫療費12萬5302元以及工資補償45萬3373元，扣除先前已支付的12萬5千，公司須再給付45萬3675元。可上訴。

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