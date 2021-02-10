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突遭調職…憂洗腎不便拒絕「卻被失業」　男業務提告獲賠資遣費

▲會議,開會,書面資料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲在桃園某汽車公司擔任銷售員的男子阿輝（化名），因無故被公司調動至新竹門市上班，氣得上法院提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

男子阿輝（化名）在桃園市某汽車公司擔任銷售員，怎料一日晚上他突然收到公司e-mail通知，要他隔天起調動至新竹門市上班。阿輝考量目前自己每週需至醫院洗腎3天，在擔心自身狀況無法負荷的情況下，遂向公司申請「非自願離職」，請求支付資遣費，但卻遭公司拒絕；而案經調解失敗後，他再上法院提告。桃園地院審結，判公司需賠償他資遣費及積欠的工資總計8萬2546元。可上訴。

阿輝2015年7月11日起受雇於某汽車公司桃園門市，2017年10月31日晚上近9點許，他突然收到公司郵件，指派他隔日直接至新竹門市上班。

對於這突如其來的調動，阿輝感到非常傻眼，他認為主管既沒有事先與他溝通、徵詢意見，也沒有同意給予薪資調整及上班時間調整的配套措施，加上他現在每週還需至醫院洗腎3天，阿輝因擔心自己體力及時間均無法負荷，最後向上請求公司撤回調動處分，讓他能在原工作地點任職，否則就讓他申請「非自願離職」。

公司在2017年11月13日的調解會議中，未同意撤回阿輝調動處分，僅稱願意給予每月5000元的交通津貼，同時要求他立即至竹北所報到。阿輝質疑此調動處分違法，因此未前往新竹門市報到，每天仍持續至桃園門市打卡上班。

公司為了讓阿輝至新竹上班，在同年12月的調解中，主張除提供交通津貼5000元外，另也配合讓他洗腎次日排晚班，不過拒絕了他要求「隔日延後1小時上班」的請求，雙方最終仍無法達成共識，調解不成立。阿輝為此上法院提告。

阿輝指出，公司雖要他調職至新竹，但桃園門市11月1日仍繼續招聘汽車銷售人員4至5人，顯見桃園有人力上的需求，反而新竹門市沒有因為他不去報到而徵用其他新進人員，質疑這個調動顯然不是公司營運上必須。

阿輝無奈坦言，若調至新竹門市任職，以他每月出勤上班25天計算，每月增加支出的交通費用至少10000元，尚不含車輛保養、零件折舊、保險費及途中行車事故風險等費用，認為公司僅願提供5000元作為調職補貼，連油料費都不夠，根本不合理，對此，請求公司開立「非自願離職」證明書並給予資遣費。

桃園地院審理時認為，阿輝已年屆55歲，健康上有就近及固定洗腎的需求，桃園所距離他洗腎的醫院僅有1.9公里，而新竹門市距離醫院則要45.6公里，開車約需49分鐘，此調動顯然已影響阿輝的就醫便利性。

法庭上汽車公司辯稱，調動是基於平衡人員異動後業績增減現象的需求，也願意給付阿輝每月5000元的交通補助，配合他洗腎調整排班時間；但法官覺得，阿輝調動後增加的上下班時間、通勤體力的負擔以及就醫不便等問題，仍已影響他的生活利益，難看出公司確實有考量且已提供必要協助，堪認此調動處分不符合勞動基準法的規定，審結判汽車公司需給付阿輝2017年11月至2018年1月初在桃園所上班的工資3萬2677元，以及資遣費4萬9869元，合計共8萬2546元。可上訴。

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